Abogado pedirá que maestro de Guamúchil acusado de abuso sea reincorporado a SEPyC

Guamúchil, Sinaloa.- Ante la declaración que dio el jefe de Servicios Regionales del Évora, Lizandro Sillas López, donde comentó que el maestro Arturo “N” no volverá a reintegrarse a la SEPyC hasta que el proceso termine, Enrique Román Cruz Gastélum, abogado defensor del maestro de Guamúchil acusado de abuso, expresó que mientras no sea condenado culpable en un delito puede seguir trabajando.

“Yo considero eso, si bien es cierto a él se le suspendió de su trabajo porque estaba detenido y no podía dar clases, no estoy diciendo que vaya a volver a las aulas, pero puede tener algún puesto administrativo en donde a él le permitan tener un ingreso para su familia”, citó.

Informó que ellos deben de pedir la reincorporación ante la Sepyc, pero si la Secretaría se los niega tendrán que demandar esto a través de la vía laboral.

“Nuestro sustento legal sería que no tiene antecedentes penales, no ha sido juzgado, no tiene sentencia firme condenatoria, por lo tanto él puede reincorporarse por lo menos en un área administrativa, ya si la Sepyc no quiere, nosotros deberemos de instalar un procedimiento laboral para estos efectos”, finalizó.