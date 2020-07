Abogados de Guamúchil exigen reapertura de juzgados el 17 de julio

Guamúchil, Sinaloa.- Los miembros de los dos colegios de abogados de Guamúchil se unieron y alzaron la voz durante la manifestación realizada esta mañana para exigir que se cumpla con la reapertura de los juzgados el próximo 17 de julio y se regularicen las labores de manera normal con los protocolos necesarios.

La inconformidad y la exigencia del gremio se hizo notar de nuevo ya que esta es la segunda manifestación que realizan en las afueras de las instalaciones de la unidad administrativa. Esto fue parte de lo que comentaron los presidentes de los colegios y algunos de los abogados estuvieron presentes en la protesta.

El presidente del Colegio Roberto Macías Fernández, Nicolás Espinoza Martínez, resaltó que el gremio está unido y no callado.

"Hacerle llegar el mensaje al poder judicial del estado que lo único que pedimos es que se repertura la labor de impartición de justicia. Nunca pensamos manifestarnos donde es nuestra fuente de trabajo, este edificio público donde están integrados los juzgados de primera instancia del ramo civil, penal, mercantil y familiar. Pero algo tenemos que hacer y no quedamos callados para que se disponga de los instrumentos necesarios y se abran los juzgados".

Posteriormente el presidente del Colegio Enrique Pérez Arce, Sergio Humberto Madrid León, expuso que el motivo de la manifestación es el llamado a que se cumpla la promesa de reaperturar los juzgados el próximo 17 de julio y y que se entre en labores de manera normal.

"Nos han cargado con puras mentiras porque nos han cambiado las fechas entre cuatro a cinco veces. Oficialmente entramos a laborar ese día pero se atraviesan las vacaciones del personal y de jueces y probablemente será hasta el tres de agosto si es que se reapertura. También pedimos que no salgan de vacaciones para darle prioridad a la administración de justicia, porque ya tuvieron cuatro meses de vacaciones. Si se reapertura el 17 solo va haber personal para recibir pero no para darle continuidad, no va a estar un juez para que firme la resoluciones".

Con desesperación y descontento se expresó el abogado Heriberto Sánchez, al señalar que la parálisis no sólo les perjudica a ellos sino al ciudadano.

"Nuestra inconformidad se basa en que los primeros meses de la pandemia acatamos las disposiciones por respeto a la salud pública, pero luego se abrieron las actividades esenciales y nos dejaron por fuera. Primero dijeron que que si era una actividad esencial y luego a los 15 días se cambió. La administración de justicia es una actividad esencial porque la justicia no puede esperar para mañana", exhortó el abogado.

Finalmente el abogado Abraham Portillo enfatizó en la necesidad de que los espacios administración de justicia cuenten con un plan de continuidad de operaciones.

"Lo deberían tener, ya a estas alturas deben contar con asesores para enfrentar estos fenómenos. Deberían contar con lineamientos para reaperturar porque hay mucha sentencia e investigación detenida. Se debe buscar una solución en conjunto para reactivar las actividades porque el querer es poder".

