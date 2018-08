Niña resulta herida tras aparatosa carambola

Guamúchil, Sinaloa.- Un fuerte accidente tipo choque entre tres vehículos dejó como saldo una menor de edad lesionada y cuantiosos daños materiales hace unos momentos en el cruce de la avenida Benito Juárez y la calle Jesús Rodríguez, rumbo a la salida norte de la ciudad de Guamúchil.

La carambola tuvo lugar alrededor de las 14:50 horas en el lugar antes mencionado, en las inmediaciones de la colonia Juárez de esta ciudad, donde se impactaron una unidad tipo pick up de la marca Ford, línea F-150, de color blanco, modelo 2003, co placas de circulación UE-36-869 de Sinaloa; otra camioneta tipo pick up de la marca Chevrolet, línea Silverado, modelo 2007, de color rojo, con matrícula UG-20-413 también de Sinaloa; así como un automóvil tipo sedán de la marca Chevrolet, línea Malibu, de color dorado, modelo viejo, con placas 4NEV293 de California.

Dos de las unidades participantes en la carambola / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

De manera extraoficial, se dijo que el automóvil circulaba sobre la avenida Juárez al igual que la camioneta Silverado, y al llegar al cruce con Jesús Rodríguez, el primero se le metió a la camioneta impactándola en el costado derecho, por lo que debido al impacto el auto salió disparado hacia el otro lado de la calle quedando en sentido contrario, lo que ocasionó que la camioneta Ford, que circulaba de oriente a poniente por Jesús Rodríguez, se impactara de frente con el vehículo.

Tras la carambola, una menor de edad resultó lesionada y fue trasladada a un hospital por paramédicos de la Cruz Roja, quienes primero se encargaron de estabilizarla.

Asimismo, elementos de Tránsito Municipal se encargaron de controlar el flujo vehicular y recabar los datos necesarios para levantar el parte correspondiente y luego ordenar que las unidades involucradas fueran remolcadas con grúas a una pensión vehicular.