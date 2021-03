Accidentes vehiculares aumentan en Guamúchil durante Semana Santa

Guamúchil, Sinaloa.- Hasta en un 30 por ciento podría aumentar el número de accidentes vehiculares en los tramos carreteros durante el periodo vacacional de Semana Santa, que está a la vuelta de la esquina. Lo anterior lo dio a conocer Aurelio Arellanes Vizcarra, coordinador de Socorros de Cruz Roja Guamúchil, quien manifestó que la movilidad de los ciudadanos en esta temporada se espera que sea mayor a comparación al año pasado, por la situación de la pandemia.

Ante ello, comentó los percances que más frecuentes se llegan a suscitar son los choques, así como las volcaduras, por ende, resaltó que las personas deben de tomar sus debidas precauciones al momento de circular, con el firme objetivo de evitar que se presenten accidentes durante la temporada vacacional.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

No obstante, señaló que la combinación del alcohol con el volante deja resultados graves, e incluso lamentables decesos, es por ello que expuso que se debe respetar los límites de velocidad, procurar que en los vehículos no transporten muchas personas, debido a que esta acción genera que sean más las personas heridas en caso de un accidente.

Arellanes Vizcarra dijo que a pesar de que se espera que no se tenga mucho trabajo por cuestión de que las personas no salgan heridas, tienen en mente de que las cosas no serán así, debido a que como medida para poder acudir a las playas es que no se queden a acampar, por lo que tendrán que regresarse a sus hogares el mismo día.

Por otro lado, pese a que se ha estado trabajando en la concientización del uso de casco, existe un 20 por ciento de motociclistas que se rehúsa a usarlo, así lo informó el comandante de Tránsito Municipal en Salvador Alvarado, Nedel Ruiz. El funcionario explicó que tan solo estos días llevan 26 motocicletas recogidas, por falta de uso de casco, licencia, tarjeta, seguro y placa.

Leer más: Solo se han reubicado tres yonkes en Guamúchil señala regidora y exige resultados

Informó que gracias al programa de uso de casco que han venido promoviendo, el 80 por ciento de los motociclistas ha tomado consciencia y valora su vida, ya que al usarlo se protegen de cualquier accidente.

Nedel Ruiz comentó que siguen realizando operativos en distintos puntos de la ciudad, ya que dijo es importante que cumplan con los lineamientos correspondientes. “Que no se suban a las motos tres, cuatro personas, porque es solo para una persona, y se ponen en riesgo”, dijo.