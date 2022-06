Aceptación e igualdad de derechos pide la comunidad LGBTTT+ en la región del Évora

Sinaloa.- La comunidad LGBTTT+ se encuentra a un largo camino para que la sociedad conservadora acepte sus preferencias, así como sus identidades, ya que a pesar de que las leyes han cambiado a favor de ellos, en algunos puntos aún se sienten rechazados y estigmatizados por una sociedad que no los comprende, comentó Andrés Eduardo Camacho Figueroa, de oficio barbero en el municipio de Angostura.

Agregó que aún siente que falta mucho por hacer en el tema de la comunidad gay, ya que tanto en lo laboral como en la vida social se sienten rechazados, y expresó que el grupo LGBTTT+ “lo que queremos es la aceptación, inclusión y la igualdad de derechos, sentirnos iguales en cualquier área, en una barbería, una plaza o un restaurante, sentirnos cómodos con nuestra manera de ser y nuestra manera de expresarnos libremente”.

“Todos los movimientos que se han hecho en las leyes están bien, pero falta mucha madurez en la sociedad, existen muchos momentos donde aún nos sentimos así como desconfiados, para ser nosotros mismos, simplemente no nos podemos expresar libremente más allá de una simple conversación, nos sentimos incómodos, por algunas personas que no han llegado a tener la madurez.”

Por otra parte, José Carlos Gerardo Lugo agregó que lo que hace falta hacia la comunidad LGBTTT+ es respeto y oportunidades, y que la sociedad se dé cuenta que todos son iguales, Gerardo Lugo comento que tiene un equipo conformado por siete personas aproximadamente que le ayudan a organizar los eventos de la comunidad en la región del Évora; “algunos son parte de la comunidad y otros no, pero son voluntarios para formar un colectivo, aún no tenemos un nombre específico que le pondremos, aún no hay una organización como tal”, comentó.