Actividades recreativas es lo que piden los visitantes

Guamúchil, Sinaloa.- A pesar de que Mocorito es un Pueblo Mágico, con muchos años de historia, hace apenas unos años atrás comenzó a posicionarse dentro de los más visitados, lo que se debió al gran éxito que tuvo el cultivo del campo de girasoles, que hasta la fecha logra obtener una gran afluencia de personas que acuden de diferentes partes del estado y del país.

Pero los visitantes en su mayoría los que ya han visitado este campo en las tres ocasiones, dicen que Mocorito debería contar con otros atractivos turísticos, entre los que destacó la construcción de una tirolesa, para una diversión llena de adrenalina.

Los visitantes más jóvenes en esta ocasión buscan atractivos más dinámicos, y no tanto visuales.Además dicen que el clima no es del todo agradable y que es demasiado el calor que hace. Hay quienes aseguraron no regresar al Pueblo Mágico.

La principal motivación de los turistas es el campo de girasoles, pero en su visita también esperan ser sorprendidos con algo diferente a lo que están acostumbrados a disfrutar.

Los amantes de los viajes y los pueblos mágicos dicen que Mocorito tiene en su contexto todo lo que debe tener, incluso lo compararon con Álamos, Sonora, y otros pueblos magicos del país. Además resaltaron que han escuchado que Mocorito es el mejor Pueblo Mágico que hay en el estado de Sinaloa.

A pesar de que la mayoría de los visitantes solo habían visitado el campo de girasoles, mencionaron que sabían que el municipio contaba con muy buena gastronomía, y que la comida china era realmente buena.

Otro de los puntos a favor con los que cuenta Mocorito es que brinda la oportunidad a quienes visitan el bello pueblo, de disfrutar de la Casa de la Cultura, el Museo Regional y asimismo la iglesia y sus calles empedradas.

Todos estos lugares cuentan con muchos años de historia y están listos para ser narrados ante miles de oyentes que se disponen a pasear por las emblemáticas calles empedradas del bello y reconocido Pueblo Mágico.

Por último, dijeron estar interesados en conocer más acerca de la cultura, las buenas costumbres y de las tradiciones que se arraigan en los habitantes.