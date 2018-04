Actividades turísticas no se detendrán por la veda electoral

Guamúchil, Sinaloa.- Con la llegada de la veda electoral algunas acciones que se venían efectuando en los gobiernos municipales serán detenidas, esto para dar cumplimiento a lo establecido por la ley.

Fotos: Matías Rodríguez/EL DEBATE

A diferencia de esto la titular de turismo del Pueblo Mágico de Mocorito, Lili López López dijo que las actividades turísticas no se detendrán, “creo que si seguimos realizando los eventos de promoción turística no estamos faltando a la leyes ya que en estas no intervienen las autoridades municipales con su presencia y tampoco los que se han asignado de candidatos”.

A su vez menciono que el Atenas de Sinaloa a tenido bastante repunte en los últimos años que se ha convertido en uno de los destinos turísticos preferidos por los visitantes quienes acuden de diversas partes de la república y de estados unidos. Para finalizar invitó a los ciudadanos a seguir sumándose a los viernes de plaza.