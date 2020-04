Acuicultores con incertidumbre en el inicio de las siembras

Angostura, Sinaloa.- Sin duda alguna la pandemia mundial coronavirus tiene temblando y en mucha incertidumbre a los productores de camarón de granja de la región del Évora, quienes visualizan un ciclo 2020 muy complicado ante la terrible baja de la economía que se está generando en todo México.

Jesús Ernesto Castro Atondo, presidente del Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Sinaloa (Cesasin), comenta que si la situación no cambia en los próximos días y mejora el recurso económico en la ciudadanía, lamentablemente muchos granjeros podrían quedar en bancarrota, al no sacar los gastos invertidos en la siembra, pues no habrá a quién venderle el producto una vez que se dé la cosecha, nadie tendrá dinero.

Castro Atondo afirma que hasta hoy los trabajos acuícolas transcurren con normalidad, uno que otro detalle, pero son mínimos, nada de cuidado ni que ponga en riesgo la producción que ya está establecida en la mayoría de los estanques.

“Los cultivos de camarón ahí van, siguiendo un ciclo normal, pues la mayoría de las granjas ya está sembrada. Ahorita lo que nos tiene con mucho pendiente es la comercialización, el cómo le vamos a hacer para vender la producción ya cuando se den las cosechas, esto a causa de la contingencia que está pasando, quién nos lo va a comprar si no hay dinero, la economía del país se cayó y eso nos está generando mucha incertidumbre en la comercialización, por tal motivo estamos buscando estrategias de cómo sacar el cultivo adelante, ya sea hacer un solo ciclo en este 2020 o sacarlo y guardarlo.

El detalle es sacar a flote lo que ya tenemos invertido, porque como quiera que sea el camarón es alimento y por tal motivo le vamos a hacer la lucha de sacar la producción para que haya qué comer.

El grave problema que se nos avecina a los granjeros es la comercialización del camarón, pues estamos esperando a que se llegue junio para cosechar y ver a quién se lo vamos a vender. El panorama se ve muy complicado”, expresa el líder acuícola Jesús Castro Atondo.