Acuicultores de Sinaloa rechazan el camarón de Ecuador

Angostura, Sinaloa.- Luego de que el senador del PRI, Mario Zamora Gastélum, se acercara con los acuicultores del municipio costero de Angostura para valorar en conjunto con un grupo de empresarios angosturenses y la Secretaría de Economía de Sinaloa en buscar la posibilidad de analizar un proyecto para el tema del camarón, en acopiar el camarón de cultivo en la zona, así como incorporarlo a la cadena de valor para mejorar la comercialización de ello para rescatar a este sector que se está viendo afectado por la mala comercialización del camarón de cultivo, los productores acuícolas lo rechazan y se encuentran preocupados en torno a la posibilidad de que se llegue a concretar el Tratado de Libre Comercio de México con Ecuador para la exportación acuícola, en torno al incluir al camarón.

Damián López Elizalde, propietario de Acuícola Los Tres Soles, externó que rechazan que el camarón de Ecuador entre a México, al ser que manejan un costo de producción más bajo al que se maneja en el municipio de Angostura.

Ellos tienen un costo de producción mucho más bajo que el de nosotros y no podemos competir con eso”.

Asimismo, manifestó que el dejar de producir el camarón sería una de las afectaciones mayores por las que estarían pasando los acuicultores sinaloenses respecto al Tratado.

“No queremos que pase eso, y nos afectaría totalmente, porque no podríamos competir con eso y dejaríamos de producirlo”, señaló el propietario de Acuícola Los Tres Soles.

Para concluir López Elizalde expuso que como productores acuícolas un beneficio para ellos sería que el Tratado no se lleve a cabo, para que no entre el camarón de Ecuador hacia el municipio costero y no les llegue a afectar. “En el Tratado pueden haber otros productos que sí nos conviene como país, pero que no nos perjudiquemos en cosas que nosotros producimos tanto como ellos y nosotros”, fueron las palabras del acuicultor Damián López Elizalde.

