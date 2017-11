Acusación lleva tintes políticos, asegura regidor

Guamúchil, Sinaloa.- Ante las acusaciones que en días pasados hiciera la ciudadana de La Majada de Abajo, Lidia Rafaela López García, en contra del regidor del PAS, Ramón Alonso Santillanes García, en Mocorito, donde se le señalaba de beneficiarse primero él antes que nadie con la distribución de agua en la comunidad, así como acreditarse proyectos dirigidos a la ciudadanía, el edil asegura que dichas acusaciones llevan tintes políticos ya que él siempre ha trabajado en favor de los habitantes de su comunidad.

ACLARACIÓN.

Referente a las acusaciones, el regidor del PAS, Ramón Alonso Santillanes García, comenta que son mentiras las señalizaciones que se hacen en su contra, ya que él siempre ha trabajo en beneficio de los ciudadanos de la comunidad donde habita, “ella sabe que está mintiendo, de primera instancia yo no he exigido a nadie que saquen los tambos de agua y tampoco lleno los míos primero, ni ando apurando a la gente, yo espero mi turno como cualquier habitante de aquí, de La Majada de Abajo”.

MUNICIPIO.

Respecto al trabajo que el municipio ha efectuado en la distribución del agua, el funcionario comenta que “aparte, ella comenta de que el municipio no hizo nada al respecto pero el municipio sí está trabajando en eso, prueba de ello es que nos envían pipas, se entiende que el agua no va alcanzar de un viaje para todos, ni se nos dará a todos a la vez”.

TINTE POLÍTICO.

Asegura el regidor del PAS, que estas acciones llevan un tinte político en donde se busca desprestigiar el trabajo que él ha hecho a lo largo de muchos años, “yo no me quedo con los programas de Gobierno, es mentira de ella, ya que yo no me he hecho acredor a ningún apoyo, ella lo que está tratando de hacer es desprestigiar el trabajo de uno como regidor, aparte de que ella es una activista política del PRI, la cual está influenciada por personas de su partido”.

GESTOR.

La comunidad de La Majada de Abajo se ha hecho acreedora de muchos beneficios, los cuales en su mayoría se han efectuando durante la administración actual que encabeza el presidente Guillermo Galindo Castro, entre éstas, se encuentra la techumbre de la secundaria, así como la rehabilitación de las banquetas, programa de becas de transporte para jóvenes estudiantes y próximos apoyos que están por llegar a la comunidad en los próximos meses.