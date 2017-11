Acusan a regidor y piden que sea retirado de su cargo

Guamúchil, Sinaloa.- Habitantes de la comunidad de La Majada de Abajo, perteneciente al municipio de Mocorito, expresaron que el regidor Ramón Alonso Santillanes García no está haciendo su trabajo de manera correcta, ya que aseguran que el funcionario ha tomado proyectos enfocados en beneficio de las personas vulnerables y, ante la escasez de agua, se abastece primero él de las pipas que envía el Ayuntamiento antes que los ciudadanos de la comunidad.

DECLARACIÓN.

En entrevista para este medio, la ciudadana Lidia Rafaela López García, expresó su molestia y su impotencia ante la injusticia que, supuestamente, el edil esta cometiendo, “el regidor tiene de todo y el pueblo como si nada, tenemos el problema del agua, tenemos más de cinco días y no nos resuelven, mandan pipas para distrubuirla a la gente y primero se llena lo de su casa y después para los demás, es el regidor Alonso Santillanes del PAS, él baja proyectos y se los queda él mismo”.

PETICIÓN.

A su vez, la ciudadana y representante de los vecinos, pide a las autoridades que el edil sea removido se su cargo, “queremos que este funcionario haga su trabajo como debe de ser, urge que tomen cartas en el asunto del agua potable, la pipa la mandan como dos veces a la semana y la verdad somos muchos los de la comunidad, queremos que lo quiten de regidor ya que no está haciendo su trabajo bien, ya hay varias personas que se quejan de lo mismo”.

MAL TRATO.

De la misma forma, argumentan que quien distribuye el agua que se acarrea en pipas hacia el poblado de la zona serrana, no los atiende amablemente, “aparte quien viene a distribuirnos el agua tiene un carácter muy feo, le habla la gente y hace como que no escucha y ya no se quiere regresar, somos muchas personas las que vivimos aquí en La Majada de Abajo”.

RED SOCIAL.

En su cuenta personal de facebook, la ciudadana Lidia Rafaela López, publicó una serie de fotografías donde se ve una pipa abasteciendo agua en una casa, lo cual asegura es la del funcionario, “uno sufriendo por agua y él primero llena en su casa, pido a las autoridades correspondientes hacer algo en este rancho que lo tienen abandonado”, así lo publicó en su cuenta.