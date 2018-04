Acusan a secretario y presidente de tres despidos injustificados

Angostura, Sinaloa.- Alrededor de tres exfuncionarios en Angostura denunciaron despidos injustificados de parte del secretario del Ayuntamiento, Jorge Guadalupe Barrón Estrada, e inclusive añadieron que el presidente municipal interino, Eleazar Bojórquez Camacho, ha tenido injerencia en las decisiones tomadas.

César de Jesús López Sánchez, quien se venía desempeñando en la Sedesol; Jesús Heraldo Nieto Sánchez, quien tenía su trabajo en la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura, y por último, Francisco López Cervantes, exsubdirector de Deportes en el municipio costero, expresaron su inconformidad y amenaza en llegar hasta las últimas instancias, haciendo responsable de todo al Ayuntamiento.

Denuncia seria

De los tres funcionarios antes mencionados, solo dos recibieron el oficio de despido, y de acuerdo con lo comentado por el tercer exfuncionario, solo se le comentó de manera verbal su despido.

“Nunca me entregaron un oficio de mi despido, y creo que si no hay un oficio me están corriendo injustamente, estamos en un país libre y soberano, en donde cada quien puede votar por quien cree conveniente; a mí me hicieron saber verbalmente para que no me presentara a trabajar el viernes, y ahora (ayer) fui con el gerente y no me dieron el documento”, comentó Jesús Heraldo Nieto Sánchez. Dejó claro que estos problemas son partidistas y son decisiones que se toman desde la Secretaría del Ayuntamiento y la misma oficina de presidente municipal.

Foto: Matías Rodríguez/EL DEBATE

Por su parte, César de Jesús López Sánchez, quien tenía su empleo en la Sedesol, informó: “Creo que es importante manifestar de forma pública el hecho que te despidan de forma injustificada, creo y me parece que no tienen ningún motivo para el despido que fui objeto el día de hoy (ayer). Me preocupa como ciudadano angosturense que por represalias políticas lo estén a uno encasillando y corriendo. Creo que voy a proceder de forma inmediata a denunciar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, obviamente pienso solicitar que el H. Ayuntamiento se haga cargo de todo el costo de este proceso”.

Asimismo, Francisco López Cervantes informó que es lamentable y vergonzoso ver cómo están actuando las figuras principales del municipio; al igual que los otros dos exfuncionarios, informó que todo esto es por cuestiones políticas; indica que esto lo toma por sorpresa.