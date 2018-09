Angostura con carencias de gestión e inversión

Angostura, Sinaloa.- Líderes de sectores primarios, así como del sector social, se reunieron en las instalaciones de esta casa editorial para realizar una mesa de análisis en torno a la actual administración municipal de Angostura, la cual es encabezada por José Manuel Valenzuela López.

Posterior a las opiniones de cada uno de los invitados, se llegó a la conclusión sobre la falta de obras en general, tanto de bajo como alto impacto para la ciudadanía angosturense, misma que llegue para beneficiar todos los sectores, entre ellos la cuarta economía: el turismo.

Los analistas informaron que no es fácil llevar a cabo una buena administración cuando tienes personal de sobra en la Comuna, pero es aún más complicado cuando quien está al frente del municipio es un mal administrador.

Analistas participantes

Mario Urías Cuadras, presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora; Francisco de Asís Salas Fernández, contador público y líder social; Omar Duarte Rodríguez, secretario general de la Unión General Obrero, Campesina y Popular en Sinaloa (UGOCP), y Ramón Alberto Urías Camacho, líder del sector ganadero del municipio de Angostura, fueron los invitados para formar parte de la mesa de análisis, en donde se tocaron temas como inversión en obras públicas, turismo, así como las finanzas del municipio, seguridad pública y más.

Inversión en Obras Públicas

La participación fue decidida basándose en el sentido de las manecillas del reloj. Por lo antes mencionado, el primero en opinar del tema de obra pública ejercida por la actual administración fue el líder de los agricultores. Mario Urías Cuadras informó que Angostura es un municipio chico, por lo tanto no tiene el mismo presupuesto que municipios grandes. Por lo antes mencionado, agregó que es necesario de una gran capacidad de gestión de presidente, además se requiere de temple para valorar qué obra se puede hacer y en que comunidades.

“En esta administración de ‘Chenel’ primero no se ha valorado qué obras son las más importantes para detonar desarrollo, y en segundo término, a capricho del actual presidente han querido influir en algunas comunidades haciendo obra que no sean las necesarias y menos con buena calidad”, explicó.

El contador público Francisco de Asís Salas Fernández asevera que debe ser un asunto compartido entre Comuna y ciudadanía; el líder social comenta que generalmente la ciudadanía tiene el concepto que es el mismo Ayuntamiento quien debe hacer, gestionar y administrarla; ante esto, Salas Fernández expresa que este concepto está un poco equivocado.

Ponderó que hace falta que la ciudadanía esté unida y coordinada con la autoridad para ser los gestores de las obras más necesarias en estas comunidades, “por experiencia lo digo, la mayor traba que hemos encontrado para gestionar obras es precisamente el propio Ayuntamiento, ahí tenemos una traba muy importante, hace 10 años que estamos gestionando la obra de la 5 de Mayo, en Alhuey, y es el mismo Ayuntamiento quien nos ha puesto un montón de trabas”.

Agregó que los funcionarios lo menos que quieren es que se dé a conocer el costo de la obra, calidad de la obra y más. De igual manera y abundando un poco más en el tema de obras en el municipio costero, Omar Duarte Rodríguez recordó que el artículo 115 de la Constitución es muy claro, éste dicta que es el municipio el principal responsable de llevar servicios públicos a los ciudadanos, “en lo que va de este actual gobierno se ve muy poco o casi nada, solo está una calle en cada campo pesquero, una en la cabecera y revestimiento en las comunidades, de fondo consideramos que ha hecho falta mucha gestión permanente de la autoridad para traer desarrollo”.

Finalmente, Ramón Alberto Urías Camacho, líder ganadero, reconoce que la misma ciudadanía tiene la facultad para gestionar obras, no obstante, informó que los planes de desarrollo del municipio no se aplican como debe, sencillamente hacen un trabajo de simulación. “Los recursos federales y estatales que llegan al municipio no los vemos por ninguna parte, ni en la cabecera, comunidades y sindicaturas. Es importante que asumamos el papel con valentía y preguntar dónde y cómo se está aplicando el recurso”. A manera de conclusión, los cuatro presentes concordaron que no existe una obra de alto impacto o que venga a favorecer a la ciudadanía de la actual administración.

Turismo, la cuarta economía

El municipio de Angostura cuenta con un aproximado de 80 kilómetros de litoral, además cuenta con tres campos pesqueros y cientos de islas, las cuales podrían ser zonas atractivas para el turismo a nivel estatal e inclusive nacional. En este punto, Urías Cuadras agregó que es necesario saber aprovechar este punto, lo que sería un detonante no solo para el municipio costero y su economía, sino también para la región del Évora. Informó que no ha habido un plan de la actual administración para hacer un trabajo enfocado en este tema.

En su segunda participación Francisco de Asís Salas Fernández ponderó: “Lo que sí se puede hacer en Angostura es crear una cuarta economía, en este caso es el turismo, esto vendrá a representar el desarrollo. Pero para esto es necesario tener en excelentes condiciones las carreteras, tener un hotel, servicios, gente guía y demás”.

Puntualizó que en el 2013 un grupo de compañeros hicieron un estudio por toda la costa de Angostura, junto con la Secretaría de Turismo, los resultados fueron: 116 especies de aves que se reproducen en la zona, 111 islas e islotes, que es lo que comprende la zona, 53 mil hectáreas que abarca la bahía Santa María y 80 kilómetros de litoral.

El secretario de la UGOCP en Sinaloa, Omar Duarte Rodríguez, comentó que la autoridad municipal, así como la estatal y federal, han dejado a un lado la inversión en el turismo para la zona. Reconoció que todas las administraciones del municipio han dejado que los municipios vecinos se desarrollen en este tema, mientras que en Angostura no ocurre nada.

“Hay que proyectar infraestructura, tenemos la ribera del río, pero es la cantidad más grande de la región del Évora, además tiene una gran contaminación, es tiempo de voltear a ver esa cuarta economía”. Mientras tanto, Ramón Alberto Urías Camacho aseguró que en ningún punto del estado se puede tener o desarrollar el turismo con vías de comunicación en pésimo estado como están en el municipio; comenta que es indispensable que el desarrollo de infraestructura vaya de la mano con el turismo para que la ciudadanía esté cómoda, “se ha dejado de lado la cultura, creo que la inversión más importante es en educar a sus ciudadanos, de esta manera podríamos tener un turismo en óptimas condiciones, debemos de dejar de tirar la basura, la bolsa por la ventana del carro”.

Los analistas invitados reconocieron los problemas por los cuales atraviesa el municipio costero, esto por la opacidad tanto del presidente José Manuel Valenzuela López, como el resto de regidores, secretario y síndico procurador.