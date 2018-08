Administración de "Chenel", reprobada por los líderes

Angostura, Sinaloa.- De acuerdo con la opinión de los líderes en sectores productivos de Angostura, José Manuel Valenzuela López está encabezando una administración reprobada. Las pocas obras, por no decir que escasas gestionadas por él o por los miembros que lo acompañan, dan parte para que el mandatario obtenga un dura crítica de algunos de los líderes.

De los pocos líderes que se atrevieron a dar su punto de vista, José Manuel Valenzuela López está reprobado en todas las áreas, y solo lo tachan de populista.

El presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, así como el secretario general del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa (Cesavesin), Mario Urías Cuadras, indicaron que si hay que ponerle una calificación, ‘Chenel’ Valenzuela tiene en promedio un 4 o 5, pero cualquiera de las dos, está reprobado.

El líder dejó claro que la opinión no gira en torno político, sino que como líder y productor se ha dado cuenta de que el alcalde no ha tenido acercamiento alguno con el gremio, menos aún haber gestionado una obra o apoyo que trajera beneficio para los productores.

Las cosas están así, ‘Chenel’ no es un buen adminsitrador, nunca lo ha sido, en sus periodos anteriores tampoco. El que ande dando dulces o dando los zapatos no significa que es todo lo que debe hacer, en otras palabras, solo es populista”, informó.

Omar Duarte Rodríguez, secretario general de la Unión General Obrero, Campesina Popular (Ugocp) informó que tiene una administración gris y que está reprobado.

“Una sola obra por parte de la administración pública que él como presidente municipal haya encabezado no hay, todo ha sido de parte del gobernador. Le ha tocado con suerte porque cada periodo que le ha tocado el gobierno estatal ha trabajado. Vamos a dar un ejemplo, no hay proyectos que venga a desarrollar un área del municipio, ha navegado nada más con la banderita del presupuesto y es todo. No hay una buena administración que Angostura lo requiere, si tenemos que darle una calificación es 3”, informó Omar Duarte Rodríguez, quien está al frente de los campesinos y pescadores.