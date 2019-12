Adquirir préstamo de 15 mdp, una deuda positiva

Angostura, Sinaloa.- El Ayuntamiento que encabeza la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez analiza las posibilidades de adquirir a la brevedad posible ante Banobras un préstamo de 15 millones de pesos, dinero que se invertiría para comprar maquinaria nueva y equipar a la Dirección de Obras Públicas, que verdaderamente le urge, pues con la que labora ya está muy obsoleta.

Ante esta posible acción, el regidor de Morena, José Luis Beltrán Astorga, ve con buenos ojos esta deuda, dado a que sería para una buena causa.

“Sin duda alguna el municipio requiere de maquinaria y este tipo de deuda que tendría el Ayuntamiento no me parece grave, porque se trata para inversión pública, pues no es lo mismo pedir prestado para pagar cuenta corriente, sueldos y salarios, que para hacerte de equipo, que al final de cuentas será para mejorar los servicios que demanda la sociedad angosturense.

Si se da el caso del préstamo de los 15 millones de pesos, se comprará maquinaria que tendrá una buena utilidad y rendimiento de 10 o 15 años y vendrá a minimizar gastos, pues no se puede estar rentando maquinaria para hacer los trabajos, además que el pago de este tipo de deuda no se negocia a uno o dos años, sino que se va a cuatro o cinco, a los tiempos que considere la institución de acuerdo con el municipio”, detalla el regidor José Luis Beltrán.