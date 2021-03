Adultos mayores de Guamúchil están desesperados por trabajar

Guamúchil, Sinaloa.- Para salvaguardar la vida y la salud de los adultos mayores de Guamúchil durante el inicio de la pandemia, la Secretaría de Salud propuso que deberían quedarse en casa y no salir a trabajar, por lo cual las tiendas departamentales y lugares donde se les otorgaba permiso para laborar, tomó en cuenta esta disposición y todas las personas mayores fueron retiradas. Al transcurrir ya casi un año desde que inició el Covid-19 en el país, estas personas desean poder regresar a su vida laboral activa.

Al cuestionarles por qué era su anhelo regresar a trabajar, pudimos corroborar que la mayoría son personas que están impuestas al trabajo y en casa se sienten oprimidas.

La señora Rosario Gutiérrez, de 60 años de edad, originaria de la colonia 10 de Mayo de la ciudad de Guamúchil, menciona que ella creía que solo serían unos dos o tres meses lo que no podría ir a trabajar y que después regresaría a su empleo.

“Cuando a mí y mis compañeros nos dijeron que ya no podríamos ir a trabajar de paqueteros, pensé que solo sería por unos meses, de ahí es donde yo obtenía mi dinerito para salir adelante, ya que no cuento con la ayuda de gobierno o de algún hijo porque no tengo y soy viuda. Ha estado muy difícil para mí todo esto, ya que mis vecinos o demás familia vienen y me dan el bocadito,” dijo.

Añadió que toda su vida ha laborado y que está impuesta al trabajo. Espera con ansias que después que las vacunen puedan regresar a sus trabajos.

Por otro lado, don Jesús Medina, de 65 años, quien trabajaba como guardia en una institución del gobierno, por su edad fue una de las personas a las que le tocó que lo mandaran a descansar a su casa. “Entiendo que si nos mandaron a nuestras casas es para cuidarnos, pero aún así tenemos que salir a comprar nuestro mandado, además con lo que me ayuda el gobierno no me alcanza para todos los gastos que tengo que pagar, además me gusta sentirme que aún puedo trabajar y aportar con un dinero extra en mi hogar,” indicó.

Asimismo, doña Graciela Flores, quien tiene 62 años de edad y trabajaba como afanadora en una empresa comercial, desea que la vacuna sea un parteaguas para que puedan regresar a su trabajo todas las personas mayores.

“Ya es mucho el tiempo que tengo sin poder trabajar, me siento entumida donde me gusta ir a trabajar todos los días con una sonrisa y con una alegría inmensa, en cambio ahora se me hacen eternos los días”, mencionó.

Por lo tanto, se pudo constatar que las personas consideradas como de la tercera edad anhelan poder regresar a laborar y su esperanza es la vacuna que se les está aplicando para así poder obtener un ingreso extra para su hogar y sentirse laboralmente activas.