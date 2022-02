Afable derrama económica deja el 14 de febrero en Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Las expectativas comerciales para este 14 de febrero en la ciudad de Guamúchil en un inicio parecían bajas, no obstante, ese día las ventas tuvieron un repunte considerable, de tal manera que se logró el objetivo de superar la derrama económica del año 2021, según lo indicó Carlos Alonso Orduño López, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) del Évora.

Orduño López mencionó que esperaban esa fecha con un objetivo claro, el cual consistía en superar la derrama económica del año pasado con un 10 por ciento, meta que se logró y por fortuna dejó resultados muy favorables para los comerciantes del municipio.

Mencionó que los más beneficiados fueron los restauranteros, establecimientos que al inicio del día no recibieron una buena afluencia, sin embargo, al caer la tarde incrementó el número de clientes que visitó estos lugares, y fue gracias a esto que repuntó la derrama económica.

Leer más: Implementan campaña de prevención de retinopatía diabética en Angostura

Asimismo, mencionó que las florerías de igual manera obtuvieron buenos resultados, y recalcó que estos son los comercios que se ven beneficiados de manera directa con esta fecha, no obstante, a pesar de las buenas ventas sobró flor, lo que indica que esta temporada este servicio no fue muy solicitado.

Cabe destacar que esto era casi predicho por los floristas, que días antes del 14 de febrero señalaban que las expectativas no eran buenas.

Agregó que en las boutiques y joyerías también se registró una visita de clientes muy marcada el día 14 en comparación con días previos a este festejo.

“Se lograron las metas que se esperaban para este 14, fue muy bien en el área de joyería y boutiques”, mencionó.

Leer más: Había mucha más pasión por el deporte en Guamúchil: José Luis Giusti Lugo

Una semana antes de que se llegara la tan esperada fecha del 14 de febrero los floristas señalaban que las expectativas para este año no eran buenas, ya que para días antes era común ya contar con pedidos apartados, algo que casi no se vio en la actualidad, además que por lo regular se llegaban a apartar más los arreglos florales de bajo precio, y por ello bajó su expectativa sobre la fecha, y esto por desgracia se cumplió, ya que según lo recalcó Carlos Alonso Orduño López, los floristas no registraron ventas tan favorecedoras como en los comercios de comida.