Afirman que el progreso del municipio de Salvador Alvarado se ha estancado

Guamúchil, Sinaloa.- Especialistas en la materia comentan que lamentablemente el desarrollo de Salvador Alvarado se ha estancado, muestra de ello es que la propuesta del turismo no ha detonado como se esperaba, además el sector comercial no genera las condiciones que motiven a que el aeródromo local progrese.

Humberto Valenzuela, concesionario del espacio aéreo, confirma que sin duda la pandemia frenó avances que se estaban dando, pero en realidad no eran muy significativos, pues para cubrir las necesidades que tiene la ciudad, en cuanto al comercio se refiere, no se necesita una pista de aterrizaje más larga, dado a que no se cuenta con maquiladoras o empresas que utilicen algún tipo de jet privado o el arribo de otras aeronaves de mayor envergadura, pues las necesidades van de acuerdo al crecimiento de las actividades, incluso hasta en el turismo no se ha logrado algo detonante, se han estancado las cosas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Sin duda todos necesitamos ponernos las pilas y apoyarnos unos a otros para que Salvador Alvarado sea un municipio pujante en varios rubros, sobre todo si la apuesta es en turismo, porque el espacio aquí está y hay tela de dónde cortar, ya que podemos alargar la pista a mil 300 metros y con esa distancia pueden aterrizar aquí cualquier jet comercial”, comentó Humberto Valenzuela, concesionario del aeródromo local.

Asimismo, afirmó que esto sería un detonante para la economía del municipio, es por eso que expresó que hay muchas cosas benéficas por hacer, sin embargo, debe de haber ganas. Agregó que las autoridades quieren despuntar en turismo, pero no se ha visto a gran escala, ya que los extranjeros prefieren conocer otras ciudades.

“Ellos viajan mucho a Álamos, Sonora, al Pueblo Mágico de El Fuerte y a la pesca en la presa de Bacurato, es un corredor turístico que tienen, y si aquí en la región del Évora hay buenos atractivos, pues también vendrían y nos traerían muchos beneficios a todos. Nosotros los consideramos turistas de alto consumo porque vienen en sus jets privados de 10 o 12 pasajeros, al igual que en aviones ejecutivos, y Guamúchil está relativamente cerca de Bacurato, además hay un proyecto interesante para las Islas Marías que también nos podría beneficiar”, explicó Humberto Valenzuela, concesionario del aeródromo local.

Leer más: Confirman 6 nuevos casos de Covid-19 en Salvador Alvarado