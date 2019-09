Afirman que no se valoran las obras hechas por artesanos

Angostura, Sinaloa.- El director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento del municipio costero de la región del Évora afirma que lamentablemente la ciudadanía no valora las bonitas y atractivas obras artesanales que fabrica la gente talentosa de diferentes comunidades, ya que se les hace muy caro lo que cuesta determinada pieza y por lo tal motivo no la adquieren, pero eso sí cuando visitan otras partes del estado o la república sí compran un recuerdo que bien dobla el valor del que se le ofreció en casa.

Eduardo Bojórquez explica que debido a esto están trabajando muy de la mano con los artesanos, proyectando lo que hacen en otros estados y dándoles capacitaciones relacionados con el tema la artesanía, mi negocio.

“El objetivo es que lo que están haciendo, sus obras de arte, lo miren como algo comercial y el mensaje en sí para la ciudadanía es que valoren cada obra, pues por mínima que esta sea tiene su sacrificio.

En realidad todo lo que nuestros artesanos fabrican vale el precio que le ponen, pero esto es lo que no ve bien la ciudadanía, ya que se les hace caro, pero no es así, pues no cualquiera plasma su talento en bule, piedra, madera, cochas de mar, escamas de pescado, pintura, entre muchas otras cosas como ellos”, dice el funcionario municipal.