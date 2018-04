Afoesac invita a entrenadores a los cursos del CESA

Guamúchil, Sinaloa.- Con el firme objetivo de tener entrenadores de futbol más capacitados y especializados en la materia, la Asociación de Futbolistas Organizados del Estado de Sinaloa, A.C. (Afoesac), que preside Carlos Octavio Lara Cebreros, está por arrancar los cursos del CESA módulos I, II, III y IV, en Culiacán. El popular “Larry” argumenta que la enseñanza es teórico-práctica, con expositores de primer nivel.

La capacitación

Los módulos I y II se desarrollarán los días 12, 13, 14 y 15 del presente mes y tienen un costo por entrenador de 2 mil 800 pesos. Interesados, favor de confirmar su asistencia, ya que el cupo es limitado, pues solamente hay espacio para 50.

Los módulos III y IV se desarrollarán los días 26, 27, 28 y 29, también en el presente mes.

Por cierto, las capacitaciones inician a las 10:00 y terminan a las 18:00 horas, solamente el día de la clausura se reduce el horario, pues será de 09:00 a 13:00 horas.

Esta importante capacitación es vital para todos los entrenadores de futbol de Sinaloa, pues quien no la tenga no podrá dirigir en los diferentes campeonatos estatales que están por arrancar en el estado, incluso no pueden ni ser auxiliares técnicos.