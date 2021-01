Aglaeé Montoya Martínez va por la reelección por el PRI en Angostura

Angostura, Sinaloa.- Con una sonrisa en su rostro esta mañana la actual presidenta municipal de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, acudió a las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde hizo entrega oficialmente de su documentación para registrarse y reelegirse nuevamente como alcaldesa.

En su mensaje compartió sentirse muy emocionada y con certeza de un proceso electoral que será con transparencia para buscar trabajar en armonía, destacando que si resulta electa como candidata buscará lo mejor por el municipio.

“Mucha gente que no me conocía y que había votado por otro candidato, hoy están a favor de nosotros, me siento positiva, alegre y agradecida con dios y la vida por esta nueva oportunidad con una visión de futuro en lo que hemos comenzado”, expresó.

Aglaeé Montoya estuvo respaldada de sus simpatizantes. / Fotografía: Matías Rodríguez EL DEBATE

Añadió que dado a su trabajo la gente se ha dado cuenta que es fe palabra y brinda resultados por lo cual seguirá trabajándolo.

Montoya Martínez, destacó sentirse fuerte en su labor, resaltando que encontrará la manera de salir electa para ayudar a la ciudadanía.

Entre pancartas, globos a las afueras de las instalaciones del PRI una gran cantidad de ciudadanos festejaron por el registro de la presidenta municipal.

