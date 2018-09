Aglaeé Montoya obtiene tips de sectores primarios

Angostura, Sinaloa.- Líderes de sectores primarios, así como del sector social, han realizado una serie de recomendaciones, las cuales esperan sean tomadas en cuenta por la presidenta electa en Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, con las cuales podría beneficiar aún más los trabajos de su administración. Entre ellas se encuentra la reducción de la nómina al máximo, tratar el tema de las finanzas con el cuidado que se requiere y tener al personal con el perfil necesario en cada una de las áreas, entre otras recomendaciones más que los líderes realizaron.

Para Mario Urías Cuadras una de las recomendaciones que hace va encaminada en reducir el número de trabajadores que tiene el Ayuntamiento, y dicho sea de paso, reducir el recurso que se destina para el pago del personal y redirigirlo a obras.

Debe tener cuidado con los empleados que habrá de tener, y que éstos tengan el perfil para el área, que sean honestos, a lo mejor equilibrar sueldos, quien gane mucho que gane menos, y viceversa, consultar con la ciudadanía qué tipo de obras se requiere en cada uno de los municipios”, comentó.

Aglaeé Montoya, presidenta electa de Angostura / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

Por su parte, Francisco de Asís Salas Fernández dejó claro que Aglaeé Montoya Martínez representa una gran esperanza; “tiene en sus manos la posibilidad de ser el parteaguas entre el pasado que no debe regresar y el presente que queremos la mayoría de los que queremos progreso”. Ponderó que debe tener trabajadores que le sean sinceros y que la corrijan cuando se equivoque y no solo aquellos que estén por interés.

Para Omar Duarte Rodríguez, secretario general de la UGOCP en Sinaloa, la nueva administración que habrá de rendir protesta el 1 de noviembre, encabezada por Aglaeé Montoya Martínez, primera mujer al frente del municipio, debe ser un gobierno eficiente, con claridad en rendición de cuentas y que conozca y separe el presidencialismo a una administración pura y pública; “en Angostura no se pone una lámpara si no lo autoriza el presidente municipal, y hay un organigrama bastante obeso y no tienen la capacidad y autoridad que la ley confiere en cada una de las áreas, por capricho el presidente es quien dice sí o no”.

Finalmente la recomendación del líder ganadero, Ramón Alberto Urías Camacho, es que no se requiere que lo sepa todo pero sí se requiere de que tenga el contacto de quien sí lo sabe; “Aglaeé (Montoya) debe asesorarse por expertos, en lo económico, recomendamos que no sea una presidenta que se quede en Angostura, debe ir a la capital, a la Ciudad de México, de ser necesario, y que busque apoyo para el municipio”.