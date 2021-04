Aglaeé Montoya recorrió 42 comunidades en primeros 15 días de campaña en Angostura

Sinaloa.- La Candidata por la reelección de la Alcaldía de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez dió a conocer ésta mañana los avances logrados en sus primeros 15 días de campaña electoral en el municipio de Angostura.

Expresó sentirse emocionada y con un arduo trabajo realizado durante el recorrido por 45 comunidades en su primera ronda de trabajo.

Reconoció que no ha sido fácil ésta nueva forma de campaña porque no se ha podido tener un gran contacto con la gente ya que se han evitado reuniones masivas y se han enfocado en las visitas a seccionales.

Pero en esta campaña diferente ha logrado conocer las propuestas de de la ciudadanía y los pendientes en que hay que trabajar.

En su mensaje ante la prensa local resumió en una palabra lo que le ha dejado la primera etapa de su campaña para continuar al frente de la administración de gobierno municipal.

"Me siento muy contenta, ha sido un trabajo muy apegado a la gente, a la escucha, me hace sentir un ambiente de aliento. Sabemos que una reelección conlleva un cierto desgaste, sin embargo el sentir el apapacho de la gente me ha dado la gasolina para seguir en las calles".

Montoya expuso algunas de las propuestas que ha presentado a la ciudadanía en los temas de emprendimiento a jóvenes, al sector comercial y turístico, deporte y las gestiones pendientes por concretar.

En materia de seguridad pública reconoció que le quedó a deber al municipio " y lo digo de frente" expuso al señalar que se tiene una policía adulta y con salarios son mínimos.

Pero que uno de sus compromisos con los policías municipales será aumentar el salario en un 10 por ciento más y en cada periodo integrar entre tres y cinco más.

Por último, informó que continuará su segunda ronda de trabajo en 25 comunidades que quedaron pendientes y con las visitas domiciliarias.