Son gajes del oficio, pero la agresión fue artera y cobarde: Fermín Soto Jr.

Guamúchil, Sinaloa.- Ya un tanto recuperado, pero lamentando y reprobando la agresión que sufrió el pasado sábado, el silbante Fermín Soto Jr. calificó de artera y cobarde la acción del jugador José Luis Camacho durante el encuentro de la Liga de Futbol categoría Máster.

“Creo que fue un arrebato y sin razón alguna de ese muchacho que me propinó un golpe por sorpresa, y yo casi noqueado y tirado todavía me dio tres o cuatro patadas en las costillas”, comenta el árbitro del colegio local, Roberto Moreno Cuiniche.

Todo esto se presentó durante el encuentro en la cancha de Tultita que sostuvieron Lobos de Inmunotec y Crackers de Materiales Gráficos en esta Liga para jugadores de 40 años en adelante.

Transcurría normalmente el minuto 10 de la segunda mitad, con triunfo parcial de 1-0 para Lobos de Inmunotec, cuando se dio la agresión.

Así quedó el rostro del árbitro tras sufrir la agresión / Fotografía: EL DEBATE

César Wilfrido Sánchez, el presidente de la Liga, también lamentó el hecho, y considera que el castigo que debe recibir el agresor debe ser ejemplar y ya no permitirle jugar nunca en una liga local organizada.

Por su parte, Francisco Javier Vizcarra, otro experimentado silbante y delegado de equipo en esta Liga, opinó: “Esto es lamentable, es actitud artera y cobarde. No debe llegar a esos extremos, es algo que no debe pasar y el castigo que se merece el agresor no solo debe quedar en un año de sanción”, opina el profesor Vizcarra.

Y ese es el sentir general de todos los representantes de equipos de esta Liga. Bagdad Lugo, presidente del Colegio de Árbitros, dijo que es reprobable la acción y merece aplicarse el castigo.