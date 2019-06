Agresión a trabajadores de Stasasa, sin denuncia

Guamúchil, Sinaloa.- Aunque aún no se ha interpuesto una denuncia por la agresión a trabajadores del sindicato de Stasasa debido a que los afectados no han procedido contra el particular que les “tiró piedras” cuando se encontraban realizando su jornada laboral, no se descarta si en un futuro se procederá o se llegará a un acuerdo.

La líder del sindicato, en representación de los trabajadores, espera tener un acercamiento con el presidente municipal para que la agresión no sea un hecho sin que sea atendido.

Para entender sobre este conflicto que involucra al arquitecto Víctor González, esposo de la síndica municipal Rosy Díaz, y dos trabajadores del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, maquinista y chofer, se debe resaltar que ninguna forma de violencia se justifica.

Mucho menos cuando resulta de una discusión donde ambas partes pueden solucionar sus diferencias sin necesidad de incurrir a agresiones verbales o físicas. El hecho ocurrió el pasado martes 18 de junio, cuando el agresor perdió los estribos en la discusión que sostenía con los trabajadores y les aventó piedras por negarse a parar las labores de revestimiento que estaban por iniciar.

El arquitecto se enfureció porque les reclamaba que la tierra que habían descargado en el camino, a unos metros de su propiedad, no era adecuada, estaba contaminada al ser sacada del desazolve de aguas negras del río, dijo.