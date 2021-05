Motiva a Aglaeé Montoya a buscar mayor presupuesto para IMMUJERES de Angostura tras agresión

Angostura, Sinaloa.- Más fortalecida que nunca y decidida de lo que quiere lograr para los angosturenses es como se encuentran la candidata por la presidencia municipal de Angostura por el PRI, Aglaeé Montoya Martínez, luego de una denuncia de ONMPRI que sigue en curso ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y la Fiscalía General de Justicia del Estado hacia un ciudadano de la comunidad de Campo Plata, por haberla agredido verbalmente cuando se dirigía a una reunión en San Luciano.

La agresión del vecino se dio al repecharle de una obra y señalarla de una manera inadecuada por su embarazo, situación que la hizo despertar aún más y decidir buscar la manera de adquirir presupuestos para el Instituto de la mujer que busque el empoderamiento de no violentarlas ni a ellas ni a los hombres.

Montoya Martínez, argumentó que ante la notificación hacia el consejo ejecutivo del estado, se llevará a cabo una reunión para charlar al respecto en donde se tomará en cuenta lo sucedido y se actuará al respecto de una manera responsable.

“En su momento ellos decidirán si se hace la denuncia o no ante alguna Institución, pero lo importante es seguir caminando, bendigo a este hombre que me hizo ver en carne propia como otras mujeres pueden estar pasando está acción, creo que de todo lo que vaya encontrando en el camino como algo negativo encontraré la forma de hacer algo positivo”, resaltó.

Señaló que está acción del ciudadano hacia ella a pesar de que le quedará marcada le ayudará a continuar con más fuerza representar a la mujer.

“Yo invito a la gente o no fanatizarse a no dañar a terceros ni a crear disturbios porque no es el propósito de la política si no poder debatir y saber convertir nuestras experiencias en buenas oportunidades”, concluyó.