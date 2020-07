Agricultores de la Región del Évora están siendo acaparados por la mercadotecnia

Angostura, Sinaloa.- Mario Urías Cuadras comenta que lamentablemente la mercadotecnia publicitaria tiene enferma la mente de muchos productores agrícolas de la región, que según para tener mejores rendimientos en sus cosechas y para combatir las diferentes plagas deben de utilizar agroquímicos tóxicos, sin importarles el daño que le causan a la tierra y al medio ambiente.

El presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora expresa que muchos hombres del campo todavía tienen la desafortunada creencia de que entre más apeste el producto adquirido en las tiendas comerciales más efectivo es para lograr los objetivos, cuando en realidad no es así, ya que hay insumos biológicos efectivos, comprobado, para diferentes cosas.

“La mayoría de los productores de la vieja guardia nacimos y crecimos en el ambiente publicitario de consumir muchos insumos agrícolas que a través de la mercadotecnia nos lo hacen saber que son muy buenos, y estamos tan acostumbrados a eso que no nos damos cuenta que de repente adquirimos algo que no ocupamos o que es muy caro y se pudo haber comprado mucho más barato.

Esta costumbre está muy arraigada, pero nosotros, en la Junta de Sanidad Vegetal, a través de diferentes capacitaciones estamos luchando por romper con esta creencia y que se implementen otras técnicas y novedades que haya, pero sí reconocemos que la mercadotecnia nos ‘friega’ mucho año con año.

Además lamentablemente algunos productores de aquí mismo de la región le andan vendiendo a la gente productos y no tienen el valor de decir yo estoy utilizando esto pero en realidad no es tan bueno, no lo compres, al contrario, le dicen que es muy bueno, sin importar las afectaciones que pudiera ocasionar, pues al vendedor no le interesa eso, él solo ve su ganancia comercial.

Actualmente el mundo gira en una imposición de mercadotecnia y de imponer marcas en el consumo, no solo en los insumos agrícolas, sino también lo podemos notar en la ropa, tenis, lentes, entre muchos artículos.

Algo curioso que por costumbre se dice en la agricultura es que entre más apeste el producto mejor será para combatir las plagas o hacer rendir la cosecha, y no medimos el daño tan grande que nosotros mismos nos estamos ocasionando al oler el agroquímico de manera directa. Hay muchos problemas que se pueden controlar de manera orgánica y sin afectar al medio ambiente ni a los que rodean a la parcela, muestra de ello es que en la Junta de Sanidad tenemos microorganismos benéficos cuyos resultados positivos están comprobados y además le sale mucho más barato al productor”, afirma Mario Urías.