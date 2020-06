Agricultores de la región del Évora se manifiestan en la autopista Benito Juárez

Angostura, Sinaloa.- Con el firme objetivo de llamar la atención del Gobierno Estatal y Federal para que mejoren los precios en el esquema de comercialización de granos y la agricultura tenga mayor rentabilidad, hoy por la mañana una gran cantidad de productores de la región del Évora llevaron a cabo una manifestación pacífica en la autopista Benito Juárez.

Este movimiento, que dicho sea de paso es organizado por los comisariados ejidales, consistió en postrar maquinaria agrícola a orillas de la costera en diferentes puntos estratégicos como la caseta de cobro ubicada en la sindicatura de Alhuey, Angostura, así como también en el entronque de la autopista con la carretera a Chinitos, a Campo Plata y también a la altura de Las Brisas.

Se comenta que agricultores de maíz y trigo del sur y norte de Sinaloa también se están uniendo a la manifestación, pues están molestos por la manera del cómo se están dando las cosas en la comercialización, pues los acopiadores quieren pagar la tonelada a bajo precio, nada que ver con lo que se había establecido de 4 mil 150 pesos.

El agricultor Gerardo Urías comenta que esta lucha campesina es justa y necesaria, ya que los malos precios que se están dando en el ciclo 2019-2020 los obligan a ello dado a que lamentablemente se sigue beneficiando a los grandes industriales, a los acopiadores y al coyotaje semillero.

"Esta manifestación pacífica, ya que no se obstruirá la caseta ni la carretera, es bien justificada porque el acuerdo de Segalmex era de 4 mil 150 por tonelada de maíz; 5 mil 790 pesos la de trigo y 3 mil 840 pesos la de sorgo y hasta el pasado día viernes no se alcanzaban tales cifras, pues daban 3 mil 557 pesos en algunas bodegas, en otras era un poquito más pero ninguna llegaba al precio fijado.

La concreta petición que le estamos haciendo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es que solamente se cumpla con el compromiso establecido y al no ser así lo que estamos haciendo es defendiendo nuestras cosechas, el futuro de nuestras familias pero sobre todo de la agricultura, pues queremos que el campo tenga mayor rentabilidad y no se nos minimice. Si las cosas no mejoran seguro vendrán más manifestaciones y tal vez sean con mayo fuerza y acciones más duras", expresa Gerardo Urías.

Por su parte, Ulises Gaxiola asegura que esta es una clara expresión de incorformidad al no cumplirse con lo pactado por parte de las autoridades y lo lamentable del caso es que los precios van a la baja debido al dólar inestable.

"Lamentablemente Segalmex se equivoca al tratar de echar andar un esquema truncado, pues las bases donde se finca el esquema de comercialización no son las que se requieren para apuntalarlo de buena manera, esta fallando.

Nosotros consideramos que se debe de fijar un precio donde la industria pague al menos un monto considerado que sumado al apoyo adicional de Segalmex se alcancen los 4 mil 150, incluso Segalmex pudiera subir un poco, a 400 pesos, su apoyo y el resto que lo cubran los acopiadores sin descuentos, pues ahorita no se deben de cobrar coberturas dado a que ya estamos en las cosechas y además que el precio por tonelada que se nos está aplicando es el del día.

Productores truenan contra el Gobierno Federal. / Fotografía: Matías Rodríguez EL DEBATE

Los errores que ha cometido Segalmex son los siguientes: el no haber comprado coberturas en tiempo y forma para haber cubierto estas cosechas, de haberlo hecho hubiera evitado un enorme costo fiscal por alrededor de los 2 mil 200 millones de pesos y si lo hubiera comprado las coberturas en noviembre y diciembre no hubiera llegado a los mil millones.

Además, saca un esquema donde al final afecta al productor agrícola que tiene qué pagar 200 pesos se gastos por tonelada, porqué este dinero no lo paga de manera compartida la industria y Segalmex, por eso nos atrevemos a decir que este esquema de comercialización está favoreciendo a los ganones de siempre que son los industriales, acopiadores y coyotes, este esquema de Segamelx es peor del que tenía Acerca", detalla Ulises Gaxiola.

Te puede interesar:

Coronavirus México: Últimas noticias de hoy 01 de junio sobre el Covid 19

AMLO advierte volver a “cerrar” si hay rebrote de Covid-19 en México

No hay fecha exacta para abrir hoteles en Sinaloa: Ordaz Coppel