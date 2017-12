Aguinaldos deben pagarse para el día 20 o habrá sanción

Guamúchil, Sinaloa.- Como parte de los derechos como trabajadores y conforme a lo que marca la ley, las empresas deberán cubrir el pago de aguinaldos a más tarder el día 20 del presente mes, ya que de no hacerlo puede haber sanciones económicas, esto dependiendo del tabulador, así lo dio a conocer la delegada administrativa de la Dirección del Trabajo y Previsión Social, Dania Daría Rojo Gaxiola.

Fotos: Daniel Ayala/EL DEBATE.

FORMAS DE DENUNCIAR.

La titular de la Dirección del Trabajo y Previsión Social, menciona que no hay fecha para iniciar con el pago de aguinaldos debido a que cada empresa determina cuándo se otorga de acuerdo a la solvencia económica, sin embargo, hace hincapié en que a partir del día 21 de diciembre empezarán con la recepción de quejas por falta de pago de aguinaldos y, en caso de que las empresas no paguen en las fechas establecidas, existen dos maneras que como trabajador pueden exigir esta prestación en las cuales destaca la manera anónima, misma que se solicita a través de un oficio de comisión al jefe de inspectores en la ciudad de Culiacán, para que así puedan inspeccionar la empresa y cerciorarse que se esté cumpliendo con el pago. Indica que estas solicitudes se hacen normalmente cuando el trabajador no quiere que salga su nombre por temor a represalias. Asimismo, se puede hacer a través de un citatorio de manera pública, donde se cita al trabajador y comparece el patrón para que puedan llegar a un acuerdo.

SANSIÓN.

Con respecto a las sanciones que se les puede aplicar al no cumplir con el pago de los aguinaldos, comenta que a través de una inspección se hace una multa anónima y, en caso de que esté incumpliendo, llegará el momento en que haya una resolución y se aplique una multa de acuerdo al tabulador que manejan en la ciudad de Culiacán.

SIN TEMOR.

Por otro lado, explica que ya no hay temor por parte de la ciudadanía para hacer denuncias, ya que ahorita existe mucha información y por ello se sienten protegidos.