Al 90 por ciento la limpieza de arroyos y drenes en Guamúchil, Sinaloa

Guamúchil, Sinaloa.-Un avance del 90 por ciento es lo que lleva el trabajo de limpieza y desazolve de arroyos y drenes en la cabecera municipal de Salvador Alvarado, así lo dio a conocer el director de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto Mata.

El funcionario informó que el 10 por ciento que resta por atender son callejones y puntos importantes que dan salida al agua cuando hay lluvias fuertes, y que en algunos años han causado inundaciones.

Detalló que están a la espera de que les proporcionen una máquina excavadora brazo largo para poder brindar el mantenimiento necesario a los arroyos de las comunidades, y otros flujos de agua que no se pueden atender con la maquinaria del ayuntamiento, cuyo objetivo es tenerlos listos para esta temporada de lluvias.

Hugo Alberto Soto Mata reiteró el llamado a la sociedad de mantenerlos limpios y no tirar basura o desechos, ya que se deben conservar los causes para que el agua fluya y no ocurran inundaciones.

