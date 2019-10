Al campo le hace falta más justicia por parte del gobierno

Angostura, Sinaloa.- El exalcalde Carlos Beltrán Astorga, quien por cierto actualmente es el presidente del Comité Municipal Campesino, comenta que en estos momentos los productores están felices gracias a que no procedió la iniciativa del gravamen que incrementaría la cuota del agua para riego propuesta y votada a favor por los diputados federales, pero aún así al campo agrícola le hace falta mucha más justicia por parte del gobierno.

Beltrán Astorga detalla que lamentablemente la política que está llevando a cabo Andrés Manuel López Obrador no es la adecuada, pues si en la administración anterior no había la rentabilidad en la actividad agrícola para salir adelante y por tal motivo el sector no estaba satisfecho con Enrique Peña Nieto, menos lo están hoy, ya que le ha venido a dar al traste al campo, razón por la cual se pronostica que va a haber una disminución en la producción, y eso acarreará problemas en México, pues se es deficiente en diferentes granos.

Definitivamente no hay justicia para el campo”.

“A los productores nos están viendo con discriminación y con odio, pese a ser la gente que más trabaja y se esfuerza para poder producir y darle de comer a todos los mexicanos, pero lamentablemente hay quienes desconocen por completo la actividad y esos son los que nos están hundiendo”, afirma Carlos Beltrán Astorga.