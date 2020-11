Al corriente 8 de 12 locatarios que están activos en el mercado de Angostura

Angostura, Sinaloa.- De un locatario cumplido en el año 2019, ahora son ocho los que están regularizados con el pago de la renta de locales en el Mercado Municipal de Angostura.

De 12 locatarios activos ocho están en la lista de contribuyentes cumplidos con las obligaciones con el Gobierno Municipal, informó el director de Gobernación, Jesús Guadalupe Sotelo.

Explicó que esto representa un avance del 60 por ciento aproximadamente respecto al rezago que se presentaba hace un año, ya que solamente un comerciante cumplía con el pago de la renta.

Pero las autoridades no bajan la guardia y buscan lograr la meta del 100 por ciento para el cierre del año, expuso el director de Gobernación.

Pero por qué el Ayuntamiento no lograba bajar el rezago con los locatarios. Una de las causas es la comunicación con los comerciantes, observa el funcionario municipal.

Otras podrían ser las falta de ingresos a raíz del impacto de la pandemia. Aunado a esto, algunos locatarios cerraron, por lo que cerca de 20 ahora quedaron activos una decena. El pago de los contribuyentes permite una mayor recaudación de los ayuntamientos para sostener la calidad en los servicios públicos que se brindan. En el caso del mercado, son dos los principales: limpieza y seguridad pública.

Pero si el locatario no cumple, el servicio se sigue brindando de parte del Ayuntamiento por igual. Sin embargo, se requiere de la aportación de todos los que hacen uso de un espacio no particular.

Sobre el costo que paga un locatario del Mercado Municipal no se pudo conocer la cifra oficial, ya que la autoridad competente desconocía el monto exacto del cobro.