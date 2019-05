Al permitir entrar a casas se combate mejor el dengue

Guamúchil, Sinaloa.- El combate a la proliferación de los mosquitos necesita de la colaboración de la ciudadanía. Por temor no todas las personas permiten la entrada de personal de combate al dengue.

El problema es que hay mucha gente que no deja entrar al personal a sus domicilios. Se está trabajando para recuperar la confianza en la población, se solicita a los residentes el permiso para entrar a los hogares, comentó Francisco Javier González Trejo, jefe de Vectores. Una de las formas en que la ciudadanía puede tener la certeza de que la persona que visita su domicilio es personal de la Secretaría de Salud, es que presente el uniforme con logo y que ubique la unidad oficial del Sector Salud, ya que los trabajadores no se trasladan en vehículos particulares.

También le debe solicitar al personal la credencial oficial de la Secretaría de Salud. Para que la gente no sienta temor del personal que visita los domicilios puede solicitar que muestre la identificación oficial, como el gafete, que esté uniformado y que éste porte el logo, que muestre la dotación de abate, “las bolsitas que contienen una especie de arenita”, ya que si no traen esto no es personal de la Jurisdicción Sanitaria.

El llamado a la población en general es que nos permitan entrar a los hogares para lograr un mejor combate al dengue”.

El control del dengue que realiza la cuadrilla de Vectores se efectúa por fases y por sectores, según el nivel de riesgo que presentan. Para poder identificar qué tanto huevecillo de mosco existe en determinada colonia o sector se instalan obitrampas. Éstas consisten en un tipo de contenedor donde se instalan estratégicamente cuatro obitrampas. Cuando se incrementa la densidad del huevecillo del mosquito se procede a la nebulización para disminuir la densidad del mosco. Ésta es una de las principales funciones de la cuadrilla de Vectores.

La primera fase son las jornadas de descacharrización. Posteriormente inicia la abatización, que consiste en las visitas del personal de Vectores a los domicilios para la entrega de “bolsitas de abate”.

Después inicia la etapa de verificación, la cual es de suma importancia que se realice, ya que se supervisa qué tan buen trabajo realizó el personal. Como parte final del trabajo se realiza la nebulización, para matar el mosco que quedó vivo después de la abatización. “Se han abarcado todas las colonias y comunidades del municipio de Salvador Alvarado. Las colonias que actualmente han sido detectadas como focos rojos son San Pedro, Cuauhtémoc, Insurgentes, Centro”.