Al presidente de la República le está costando recuperar a un país destrozado

Guamúchil, Sinaloa.- El superdelegado en Sinaloa afirma que, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le está costando mucho trabajo recuperar un país que fue completamente destrozado por 30 o 40 años, muestra de ello es que antes los jóvenes mexicanos no tenían futuro, pero hoy se les está dando a través de diferentes programas que les brinda apoyo de manera directa.

Jaime Montes Salas también manifestó que lo mismo pasaba con los adultos mayores, pero todo eso está cambiando debido a las reestructuras que se están realizando en las reglas de operación, pues para evitar la corrupción no entran intermediarios.

“Nos duele mucho el cómo está el país, nos lo destrozaron por muchos años, es por ello que estamos tratando de recuperarlo, pero reconocemos que no podemos atender todas las demandas al 100 por ciento a nivel nacional porque son muchísimas, dado a que nos dejaron un México hundido.

Los jóvenes no tenían futuro, pero hoy empezamos a dárselo, muestra de ello es que son 120 mil estudiantes de educación media superior que están recibiendo directamente ya su respectivo apoyo, además son 217 mil 534 adultos mayores en todo el estado. Si por allá arriba, en la sierra, hay alguno o más que se nos rezagó, que inmediatamente se comunique con nosotros, pero tiene que ser con nombre completo, fotografía y algunos otros documentos que tiene que presentar, los demos de alta y en el siguiente bimestre te aseguro que le llega el apoyo.

Los activistas dicen muchas cosas y los medios de comunicación los atienden, pero desgraciadamente los periódicos y las redes sociales no son los que dan la atención y apoyos que requiere la ciudadanía; ya les pedí a los activistas que me dieran una lista de lo más prioritario, con nombres, fotos y otras cosas, pero hasta hoy no la he recibido. Los medios dan el conocimiento y la comunicación, pero hasta ahí, todo lo demás lo hacemos nosotros, pero con una lista en mano, para saber a ciencia cierta a quiénes les va a llegar el beneficio”, asegura el superdelegado Jaime Montes Salas.