Al rescate de las tradiciones para incrementar el turismo

Mocorito, Sinaloa.- El pasado miércoles por la noche y jueves por la mañana tres comunidades de Mocorito echaron la casa por la ventana en la magna celebración del Día de la Santa Cruz, donde los bailes tradicionales acapararon la atención de una buena cantidad de turistas de diferentes partes de la República Mexicana.

Lily López López, directora de Turismo, argumenta que van con todo por el rescate de las tradiciones, pues el objetivo principal es proyectar el título de Pueblo Mágico a gran escala.



“Para hacer acto de presencia en los tres eventos, que son relevantes para el municipio, varios funcionarios nos dividimos y a mí me tocó ir a El Magistral, pues queremos que no se pierdan las tradiciones que tienen los pueblos.

Se comenta que el festejo que se hace en Caimanero es el más grande, por todo lo que se proyecta, luego sigue el de El Magistral y en tercer lugar está el de Cerro Agudo.

Lo que tengo bien claro es que el Día de la Santa Cruz tiene cerca de 100 años realizándose en El Magistral, y siempre ha acaparado la atención de mucha gente y en esta ocasión no fue la excepción, ya que es una celebración muy interesante y todos los presentes se emocionan.

Desde el más chico hasta el más viejito le baila en todo momento a la cruz.

De veras es muy bonito y vale la pena ver, para que sientan la emoción del momento.

La gente que está involucrada de lleno en esta festividad insiste en que no muera la tradición, que dicho sea de paso, ha trastabillado en algunas ediciones, pero gracias a Dios se mantiene viva y se está pasando de generación en generación.

Recuerdo que en años anteriores venía gente de Estados Unidos y otras partes a ver esta festividad, hoy lamentablemente no sucedió tal cosa.

Reconocemos que nos falta darle más promoción y la publicidad que merece, pero ya estamos en coordinación con Minera Pangea para trabajar en eso y ofrecer el festejo de la Santa Cruz como un producto turístico".

Foto: Cortesía.

"Esta celebración es un tanto religiosa y nosotros aquí en Mocorito no tenemos turismo religioso, entonces es algo que queremos empezar a destacar. El próximo año le daremos más publicidad, invitaremos distinguidas personalidades, pues queremos tener muchos visitantes, que todo mundo conozca los bailes típicos y exclusivos a la Cruz, incluso algunos de ellos duran hasta casi una hora".”, argumenta Lily López.

Hoy si los tuvimos, pero la mayoría eran habitantes de la localidad y las rancherías vecinas

Cabe mencionar que en la cabecera municipal de Mocorito, específicamente en la plazuela Miguel Hidalgo y el atrio de la iglesia, se promociona fuerte en el turismo lo que es el Viernes de Plaza, programa que ha dado buenos resultados.