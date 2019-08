Al sindicato no ha llegado una notificación de deuda

Angostura, Sinaloa.- Luego de que se hiciera pública una supuesta deuda de 72 mil pesos que tiene el Sindicato de Trabajadores con el Ayuntamiento de Angostura, Adrián Contreras Limón afirma que hasta hoy no ha recibido un documento por parte de las autoridades municipales notificándoles dicha cosa, mucho menos un requerimiento de pago, a lo cual esto podría tratarse de un rumor.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento detalla que no tenían conocimiento de esta deuda hasta que se llevó a cabo la auditoría externa en la Comuna por parte del despacho contable Vega Prieto, la cual mandó hacer la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez para saber a ciencia cierta el cómo estaban las finanzas del municipio luego de haber terminado la administración de José Manuel Valenzuela López.

“Nosotros no sabíamos de esta supuesta deuda que salió a relucir, incluso podríamos decir que solamente hemos escuchado rumores, ya que no nos ha llegado alguna notificación por parte de las autoridades correspondientes, no hay un documento que nos diga y nos explique de qué se trata esto, para ya nosotros ir tomando cartas en el asunto.

Si el día de mañana o pasado nos llega algún documento oficial, pues veremos de qué se trata y tomaremos a consideración el quién va a pagar dicho dinero, ya que esa supuesta deuda le correspondería a la anterior líder del sindicato.

Hasta ahorita son puros rumores los que andan corriendo, incluso tenemos buena relación con la alcaldesa, y ella no se ha acercado a nosotros para platicar sobre el tema, y pues estamos en la espera para ver qué solución le vamos a dar en caso de ser cierta esta deuda, que hasta hoy no tiene sustento”, expresa el líder sindical.