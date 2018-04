Alán Bojórquez habla su propio idioma universal, ¡la poesía!

Alán Bojórquez tiene su cálido hogar en el terruño Mocorito, Sinaloa sin embargo, el hogar de este joven poeta, es el mundo en sí, un mundo lleno de bella poesía que debe ser siempre escuchada, entre esta, las letras de Alán Bojórquez.

Dedicando su merecido galardón a su familia, pero sobre todo a su mamá, a ese amor incondicional por una madre, Alán Bojórquez fue premiado con el primer lugar en el Concurso Internacional de Poesía, Castillo de Duino 2018.

“Dedicado principalmente para toda mi familia, pero en especial a mi madre que gran parte de la significación de este poema (con el que ganó) va en torno a la familia, pero sobre todo en torno al sentimiento de amor por una madre”, comentó entusiasmado y vigoroso Alán Bojórquez, en una agradable charla con EL DEBATE.

Este joven poeta, viajó hace unas semanas hasta Trieste, Italia para recibir su premio en el bello Castillo de Duino, donde estuvo muy de cerca conviviendo con otros amantes de la poesía, quienes aunque no hablaban el mismo idioma, si hablaban el idioma universal de la poesía.

Emociones demasiado grandes invadían a Alán Bojórquez momentos antes y después de recibir su premio y trofeo de primer lugar. Esta fue la segunda ocasión que participó en este concurso avalado por la UNESCO y consiguió su meta: ¡GANAR!

“Segunda vez participando, que me entreguen un primer lugar con una copa tan bonita, eran sentimientos hermosísimos, porque esta copa representa todo el trabajo dentro de la poesía, toda esa explosión de emociones que un poeta construye en un poema”.

Alán Bojórquez participó en el Concurso Internacional de Poesía, Castillo de Duino 2018 con su poema “Cita con la muerte”, donde el mocoritense refleja la triste muerte dentro del terremoto del pasado 19 de septiembre de 2017 en la ciudad de México.

“No todos los momentos son iguales, en este momento puedo estar feliz pero yo no sé dentro de cinco semanas como estará mi forma de pensar o de ver al mundo o mi forma de sentir, ya que las circunstancias de la vida nos llevan a escribir en torno a un tema, hoy puedo escribir de amor y dentro de un año de desamor, el tiempo va determinando la poesía”, manifestó.

Alán Bojórquez descubrió la poesía y a su vez, la poesía lo descubrió a él, llegando a ser su manera de vivir en este mundo.

“Creo que más allá de ser una pasión, se convierte ya en un estilo de vida, al ser un estilo de vida forma parte de lo que yo soy y de lo que voy hacer en un futuro, la poesía es mi manera de decirle al mundo que estoy aquí y es mi manera de ver el mundo, es mi manera de vivir en el mundo”.

Tras recibir el merecido premio del Concurso Internacional de Poesía, Castillo de Duino 2018, para el joven poeta viene una búsqueda de oportunidades o el aprovechamiento de oportunidades que se van a abriendo con este concurso. Para Alán lo principal es publicar un libro el cual ya lo tiene en proceso, además la idea de seguir participando en concursos de talla internacional como nacional: “concursos que son muy importantes para los poetas, y que mejor que ganarlos, es la idea”, expresó.

Alán Bojórquez aprovecha el espacio para mandarles este mensaje a jóvenes que como él, están llenos de sueños:

A los jóvenes, mi consejo seria que cualquier objetivo, meta o sueño que tengan, se puede lograr a pesar de las circunstancias, a pesar del momento, del lugar y de las condiciones en las que nos tocó vivir, se puede lograr, no hay meta tan larga a la que no se pueda llegar y no hay barrera tan difícil que no se pueda derrumbar.