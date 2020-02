Alarma en campos de sandía por las bajas temperaturas

Mocorito, Sinaloa.- Ante estas bajas temperaturas los productores de Mocorito aseguran que todo estará bien a no ser que el clima descienda hasta 2 °C, lo que causaría afectaciones en los campos de sandía.

Martín Espinoza, quien es productor en la comunidad Higuera de los Vega, informó que hay algunos cultivos de ese producto que ya fueron destapados y son los que pudieran llegar a tener problemas.

La planta se puede quemar y con esto dañaría mucho la producción”.

El productor dijo que no existe una prevención para esta situación, lo único que pueden hacer es regar y que las plantas estén hidratadas para que no se helen. “En estos momentos ya están hidratadas las plantas, se están regando, pero más no podemos hacer”, citó.

Destacó que el hecho de acercar llantas y quemarlas no es muy confiable, además de que esta práctica no es favorable para el medio ambiente.

“Este método no es confiable, además no da buenos resultados y daña el medio ambiente, es por eso que no lo usamos”, citó el productor de sandía.