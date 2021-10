¡Alarmante! Tortugario de Angostura se queda sin sus especies marinas

Angostura, Sinaloa.- Un proyecto que parecía tener mucho futuro en beneficio del turismo en el municipio de Angostura y con ello ser una gran historia, se derrumbó en cuestión de un abrir y cerrar de ojos, puesto que la falta de atención provocó que el tortugario, ubicado en la Alameda del río, se haya quedado sin sus especies marinas, quedando a simple vista como completamente abandonado.

Al respecto, el director del departamento de Ecología del municipio costero, Martín Eduardo Chávez Burgos, dio a conocer que a dicho lugar en su momento no se le colocó una barrera para que las tortugas se mantuvieran en dicho sitio, lo que ocasionó que se salieran y se fueran directamente al río, lugar donde algunas de ellas aún se pueden apreciar. Añadió que no solamente al tortugario cuando se construyó le faltó dicha cerca, sino que también se necesitaba contar con una motobomba, cuestiones de las que dijo son causantes del porqué no se continuó manteniendo firme dicho proyecto.

“Estaba muy bien el proyecto, pero no se hizo correctamente, desde mi opinión, cuando yo entré ya estaba sin tortugas el lugar, lo que hicimos fue proteger el hábitat de las tortugas y las demás especies que habitan en el río, ya que tenía muy poca cantidad de agua”, argumentó el director de Ecología del municipio costero.

Chávez Burgos expuso que actualmente no está todo perdido, puesto que aún se pueden capturar las tortugas, pero que no será una tarea fácil.

“Esperemos tener la oportunidad de hacerlo y mantenerlas en el tortugario, porque además es un atractivo turístico para los visitantes”, resaltó.

Cabe mencionar que los estanques que se encuentran aún ubicados en las orillas del río, se dijo que el año pasado, por parte del exdirector de Ecología, Abelino Angulo Angulo, se contaría con 80 tortugas de agua dulce, mismas que ya no preservan por falta de cuidados. Se informó que así como se hizo para preservar el entorno natural y fomentar el turismo regional, el proyecto del tortugario era con el objetivo de crear conciencia en la población, pero sobre todo, en las nuevas generaciones.

Es triste observar cómo actualmente se encuentra el lugar sin sus especies marinas, sin embargo, se espera que la nueva administración lo retome y se hagan de buena manera los trabajos correspondientes para que prosiga.