Albergue de Conalep Mocorito no cuenta con condiciones de operar

Sinaloa.- Lamentablemente y debido a la pandemia del Covid-19, el albergue que beneficia a los alumnos de Conalep, en estos momentos no se encuentra apto para operar. en Mocorito, Sinaloa.

Jorge Soria, director de este plantel educativo, expresó que por el momento no hay autorización para la reapertura de este lugar, y que desde el 2019 se cerró y no hay fecha para que vuelva a funcionar.

“Tenemos al albergue cerrado desde el año 2019 por indicaciones de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública y por oficinas nacionales de Conalep. En este caso la indicación que tenemos de parte de la Dirección General es que mientras no haya condiciones y la Secretaría de Salud no emita un comunicado oficial, no se podrá reabrir el albergue”, explicó.

Mencionó que hay alrededor de 68 alumnos que están en la lista de espera para hacer uso de las instalaciones del albergue, cuando este tiene una capacidad de 40 alumnos.

“Aquí por tradición nunca se les ha negado la opción de que quien realmente lo necesite no se quede en el albergue, pero ya nos estamos viendo muy rebasados por el número de solicitudes y el albergue requiere de una rehabilitación y reacondicionamiento general para una mejor operatividad”, dijo.