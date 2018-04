Alberto "El Capi" Rivera registra su candidatura ante el CME

Guamúchil, Sinaloa.- Alberto Rivera Camacho acompañado de José Manuel Valenzuela López así como Adolfo Rojo y Héctor Melesio Cuén Ojeda candidatos a presidente municipal, diputado local, diputado federal y candidato al senado por la coalición Por Sinaloa Al Frente hicieron su arribo a las instalaciones del Consejo Municipal Electoral para acompañar al candidato a la presidencia en la entrega de los documentos necesarios y así calidad su candidatura.

Fotos: Matías Rodríguez/EL DEBATE

"Nosotros acabamos de entrar todos los documentos aquí en el órgano electoral para que nos validen la documentación y ellos unas horas más nos entregan la validez de los documentos para nombramos candidato, estoy muy comentó porque venimos en una fórmula si así lo desean y todo sale bien en una fórmula ganadora, venimos fuertes me siento satisfecho y bien respaldado" comentó Alberto Rivera Camacho.

Otro de los puntos principales de este registro, fue la espera y el morbo que ocasionó todo el tema de que se había caído la candidatura de José Manuel Valenzuela López, sin embargo un estruendo y porras dejo claro que la ciudadanía se puso contenta al ver llegar a esta figura dentro de la política.

Al preguntarle al presidente con licencia sobre que había pasado indicó "hay que reconocerlo, yo motive y propicie que se hicieran comentarios sobre que yo no iba como candidato a la diputación. Tengo que decirlo al interior del equipo nuestro se provocó un divisionismo, hubo enfrentamiento verbal e indiferencias y me preocupe más ahí por eso dije que no me podía ir yo a una campaña cuando mi equipo y amigos tenían diferencias".

Chenel Valenzuela dejó claro que su candidatura está dada y solo es necesario esperar unos momentos al registro a nivel estatal en donde se hará en simultáneo con los candidatos del frente. Agregó que si ahora se encuentra contento es porque se logró tener un acercamiento entre Jorge Guadalupe Barrón Estrada y Perfecto Alfonso Ruelas Beltrán quienes han 'fumado la pipa de La Paz' informó el presidente con licencia.

Por último, Alberto Rivera Camacho dejó claro que el cambio para el municipio ha llegado y con rostros nuevos le irá mejor a Angostura así como Sinaloa.

En relación a la planilla que acompañará al candidato a la presidencia municipal de Angostura resaltan; Soveida Guadalipe Montoya González como sindica procuradora y los regidores Jesús Javier Ruelas Beltrán y Yaneth Álvarez Moreno mientras que el otro regidor es por Movimiento Ciudadano quienes lo eligieran.