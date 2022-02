Alcalde asegura que hay avances en la investigación de robos cometidos en Guamúchil, Sinaloa

Sinaloa.- Respecto a la ola de asaltos que se han cometido en los últimos días en la ciudad de Guamúchil en siete tiendas de conveniencia, así como en una farmacia, el presidente municipal, Armando Camacho Aguilar, indicó que la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (DSPyTM) de Salvador Alvarado ya tiene algunos avances en las pesquisas.

"El día de ayer, el director me informaba y me daba detalle de esa situación, parece que son hechos que ya traen muy de cerquita, entonces vamos a esperar para no entorpecer las investigaciones y en su momento el departamento de Seguridad Pública dará a conocer los detalles", expresó el alcalde.

Asimismo, agregó que lo que puede adelantar de este tema, es que la DSPyTM ya tiene cierta información y en cuanto a las acciones, se amplió el radio de cobertura de los elementos preventivos, quienes estaban más concentrados en el primer y segundo cuadro de la ciudad, pero ahora la estrategia ha cambiado y ya se están ampliando para brindar una mejor protección al comercio local.

Leer más: Los tamales de frijol, una deliciosa receta tradicional de Mocorito

Cabe mencionar que los primeros tres robos a sucursales de una conocida cadena de tiendas de conveniencia se registraron la mañana del domingo 23 de enero, mientras que el lunes 24 se presentó un robo a mano armada en una farmacia y, finalmente, la tarde noche de este domingo 30 de enero, otras cuatro tiendas de conveniencia fueron asaltadas por un solitario sujeto que portaba un arma de fuego. La DSPyTM dio a conocer el día miércoles 26 de enero, la detención de un sujeto como presunto responsable de los robos del domingo anterior.