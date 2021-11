Alcalde de Angostura exhorta a la ciudadanía a no bajar la guardia por el Covid-19 

Angostura, Sinaloa.- Ante las actividades a realizar en el municipio de Angostura, Sinaloa, por el aniversario de la municipalización y la instalación de la verbena popular en la plazuela, el presidente municipal, Miguel Ángel Angulo Acosta, expuso que es muy importante no bajar la guardia ante la pandemia del Covid-19 que aún prosigue.

Ante ello exhorto a la población a no dejar de tomar en cuenta los protocolos emitidos por la secretaría de salud que es el cuidado de la sana distancia, el uso del cubre bocas así como el gel antibacterial que como prevención a un posible contagio no de deben dejar por lado en ningún momento.

"Hay que guardar todos los protocolos de salud" , mencionó el presidente municipal. Expuso qué la ciudadanía debe actuar con responsabilidad indicando a no poner en práctica el relajamiento para continuar con cifras que no son alarmantes hasta que no se cuente con ningún caso positivo.

Cabe mencionar que aunque la mayoría de la población ya cuenta con las vacunas anti covid-19 se deben seguir sumando esfuerzos para la disminución de contagios.