Alcalde de Mazatlán promueve su estrategia de reapertura económica en Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- En la visita que el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, realizó a las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en esta ciudad de Guamúchil, expresó que las estrategias que se utilización en el puerto pueden ser aplicables en todos los municipios del estado de Sinaloa.

Detalló que hicieron esta estrategia pensando en destinos turísticos de playa pero ha crecido tanto que puede aplicarse en cualquier parte.

Señaló que si en el área de Seguridad Pública se utilizarán drones se ahorraría mucho trabajo y un ejemplo es en el municipio de Mazatlán en donde estos se están dedicando a cuidar las playas, a contabilizar a las personas en la playa. Agregó que se debe hacer trabajo de concientización para que usen cubrebocas y que guarden la sana distancia de tal forma que una vez afianzado el proyecto de seguridad de playas, seguirán con el proyecto de seguridad pública.

Por eso te digo que puede ser utilizado en todos los municipios y venimos a dar a conocer todas las estrategias que hemos hecho a raíz de que empezamos esta pandemia”.

Por otro lado indicó que esta pandemia les causó una parálisis económica muy fuerte pero en igual de parar, se prepararon para la reapertura turística, para que después llegara el crecimiento económico de Mazatlán.

Dijo además que en materia turística Salvador Alvarado cuenta con muchas similitudes con el puerto, dio el ejemplo de que Pedro Infante nació en Mazatlán pero creció y vivió en este municipio y esto le da realce. Agregó también que el carnaval es un impulso importante y destacó que el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez ha trabajado fuertemente en este tema.

Resaltó que no se puede tener certeza de que en este año pueda haber un carnaval debido a la situación.

“Yo estaba platicando con algunos amigos hablando del 2020-2021 en lo electoral de que no sabemos ni cómo van a ser las elecciones. Porque este tema que estamos viviendo de la pandemia es totalmente nuevo y cada día aprendemos más pero necesitamos cuidar muy bien el país para evitar que nos rebase el virus”, citó.

Informó que su visita a Canaco no es por motivos de su interés por ser gobernador del estado de Sinaloa pero afirmó que sí tiene aspiración a la gubernatura pero que aún no son los tiempos. Además destacó que esa no es decisión de él, sino del partido. “De qué hay aspiraciones, las hay”, finalizó.