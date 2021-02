Alcalde de Mocorito, Jesús Guillermo Galindo Castro estrena camioneta

Mocorito, Sinaloa.- En sesión ordinaria de Cabildo, celebrada el pasado mes de enero, regidores del Ayuntamiento de Mocorito autorizaron la venta de la camioneta que utilizaba para las giras el alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro dado a que constantemente presentaba fallas mecánicas, y para sorpresa de muchos recientemente al mandatario se la ha visto que anda estrenando una unidad.

Dicho vehículo es una camioneta de la marca Hyundi, línea Santa Fe, tipo SUV, la cual, según especificaciones, fue comprada el pasado 31 de diciembre del 2020, a las 15:01 horas y fue emplacada para su libre circulación el 19 de enero del 2021. Por cierto, su valor comercial de agencia oscila alrededor de los 573 mil 300 pesos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El edil de Morena, Claudio López Camacho, confirma que hasta hoy él es completamente ajeno a toda esta información a raíz de que no tiene detalles al respecto de esta camioneta, nadie le ha notificado algo en cuanto a que si ya se vendió la que había solicitado el alcalde, mucho menos que ya haya comprado una nueva, pero lo que sí especificó es que en su momento comentaron que andaban buscando unas seminuevas.

“No tengo nada de información, si esta nueva camioneta es propiedad del Ayuntamiento o si es de él de manera particular, tampoco sé si ya se vendió en la que andaba mucho menos si ya se compró una nueva. Yo, en lo personal, no sé nada de esto”, aclara el regidor.

Por su parte, Dalila Alondra Félix Rodríguez expresa que en lo particular no sabe si ya hubo comprador para la camioneta del alcalde, pero sí tiene conocimiento de que ya anda en un vehículo nuevo, además expresa que no tiene conocimiento si la nueva unidad es propiedad del Ayuntamiento o de él en particular.

Leer más: Ciudadanos de Guamúchil piden una buena inspección sanitaria

“En esta camioneta nueva ya anda en las giras, es el vehículo que está usando oficialmente, ahora habría que analizar de quién es porque si es del Ayuntamiento esta compra se debió de haber autorizado en sesión de Cabildo y hasta hoy no lo hemos hecho”, comenta la regidora del PAS.