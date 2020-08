Alcalde de Mocorito niega que los despidos son por revanchismo político

Mocorito, Sinaloa.- Después de haber presentado la renuncia Noé Contreras Avendaño, como secretario del Ayuntamiento e Ylsa Espinoza como oficial mayor, el alcalde de Mocorito, Guillermo Galindo Castro, dio su versión de los hechos.

El presidente municipal de Mocorito, Guillermo Galindo Castro, aseguró que estos cambios que se dieron no son a causa de revanchismo político y que de lo contrario esto es por el bien del interior del Ayuntamiento y que los tres ex trabajadores cumplieron en tiempo y forma. Agradeció por el tiempo que estuvieron laborando dentro del Ayuntamiento estos ex funcionarios.

Destacó que viene otra etapa y quiere cerrar con mucha firmeza al frente de esta administración pública de la cual le restan 14 meses.

Detalló que realizará una nueva propuesta ante Cabildo para que se sumen nuevos compañeros y sobre todo oxigenar y generar un cambio importante por el bien de los habitantes de Mocorito.

Tenemos la propuesta ya y creo que en su momento se los vamos a dar a conocer tanto a cabildo con ustedes los medios de comunicación para que estén informados”.

Galindo Castro declaró no coincidir con el comentario que realizó Ylsa Espinoza, quien ocupaba el cargo de Oficial Mayor y que aseguró que se encontraba desilusionada del proyecto porque se había cerrado la puerta de atrás pero que también se había cerrado la puerta de enfrente y quien agregó que está era una denuncia ciudadana.

“No coincido, si yo nombro tesorero, oficial mayor, secretario, directores de área, ellos están para atender a la ciudadanía, lo mío es la gestión y desde luego una vez que procesan la información que la gente que venga a hacer un trámite o una petición todo recae en mí, le damos seguimiento, le damos solución pero las cabezas de las áreas son para atender la ciudadanía”.