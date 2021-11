Alcalde de Salvador Alvarado busca trabajar en obras primordiales

Guamúchil, Sinaloa.- La prioridad del presidente municipal de Salvador Alvarado, Armando Camacho Aguilar, es brindarle mejoras a las personas vulnerables de diversas zonas. Por ello, el mandatario ya inició las gestiones con el gobierno estatal para trabajar en las obras prioritarias a corto plazo tales como los son instalar el sistema de drenaje en colonias marginadas.

Camacho Aguilar dejó en claro que fue el compromiso del gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el atender las áreas más prioritarias. Reveló que se llevaron dos proyectos a Culiacán para ver si logran consolidarlo en lo que resta del año.

Armando Camacho, expresó que el agua potable y el drenaje son obras que no se ven, pero que a su gobierno le interesa el bienestar de las familias y no les interesa que las obras se vean o no se vean, su objetivo es trabajar para lograr mejores condiciones de vida para los alvaradenses.

El presidente municipal dijo que están buscando colar los proyectos en el gobierno del estado y en la secretaría de Bienestar, en busca que los sectores vayan avanzando un poco con mejores condiciones de vida, ya que las familias de Salvador Alvarado lo ameritan.