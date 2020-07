Alcalde de Salvador Alvarado cree injusta la actitud de la líder sindical por no pagar

Guamúchil, Sinaloa.- Los empleados del sindicato en Salvador Alvarado reciben año con año una quincena regalada por motivo del aniversario del sindicato que es el día 12 de julio. Cabe mencionar que lo anterior mencionado es una cláusula del contrato colectivo, pero en esta ocasión y debido a la pandemia, el Ayuntamiento no ha podido cumplir con este compromiso, lo que molestó a la líder sindical Yuriria Zepeda Corrales.

Carlo Mario Ortiz Sánchez, presidente municipal, aseguró que jamás se negó a pagar lo que esta cláusula especifíca y la cual representa un pago arriba de 2 millones de pesos, pero sí buscaba una prórroga, porque señaló que en estos momentos el Ayuntamiento no cuenta con el dinero que se requiere.

“Lo más triste y dicho por ellos mismos es que este ha sido el Ayuntamiento que más les ha cumplido en tiempo y forma con sus pagos pero debido a la situación se nos complica un poco hacer el pago pero siempre hemos cumplido con el contrato colectivo y al sindicato. Yo tengo un agradecimiento con ellos porque son parte importante del Ayuntamiento y siempre he tratado de tener la mejor relación con ellos”, comentó.

Detalló que dada la complejidad de las finanzas públicas, él tuvo un acercamiento con la líder del sindicato y le comento que inicialmente se les pagaría entre el día 10 y el 15 pero cuando les planteó la situación la Secretaría de Finanzas que como llegaría los recursos se dio cuenta que no habría manera de completar la quincena regalada.

Aseguró que no hubo el apoyo requerido de la lider sindical, Yuriria Zepeda ante la situación de crisis a nivel mundial que se está viviendo, en donde muchas personas han perdido el empleo y donde otras tantas están reduciendo costos.

“En estos momentos no nos alcanza para pagar las quincenas regaladas que está estipulado en el contrato colectivo como un logro sindical por el día del sindicalizado. A mí se me hace injusto que la lider comente que se irán a huelga por no pagar porque yo siempre he buscado el diálogo y siempre he hablado con la verdad”, citó.

Ortiz Sánchez, confirmó que se les notificó el día de ayer por la abogada del sindicato que estallará la huelga el día lunes dado que el Ayuntamiento no está cumpliendo con la cláusula de un contrato colectivo, acción que al alcalde se le hace injusta porque informó que siempre han cumplido con todos los pagos y que está sería la primera ocasión que ocurra algo así desde su periodo como alcalde.

