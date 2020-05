Alcalde de Salvador Alvarado gestiona apoyos con CFE ante la contingencia

Guamúchil, Sinaloa. - En atención a las quejas de los alvaradenses por el incremento de los cobros en los recibos de luz, el presidente municipal, Carlo Mario Ortiz Sánchez, tuvo una audiencia con el encargado de Procesos Comerciales de la Comisión Federal de Electricidad en Guasave, Carlos Armando Cerecer Castro, a quien solicitó especial atención para a los usuarios más necesitados.

El alcalde externó que, debido a la contingencia provocada por el COVID-19, la economía de los ciudadanos se ha visto afectada seriamente, por lo que pidió a la CFE que se consideren cada uno de los casos y evitar dejar sin energía a la gente.

Ante la petición, el funcionario de la paraestatal planteó un programa de apoyo por la contingencia, el cual consiste en prórrogas de pago en tarifas domésticas y comerciales, mismas que podrán ser de hasta 60 días, mediante un compromiso de pago que deberá hacerse en las oficinas de CFE.

Mencionó que estas prórrogas no van a generar ningún tipo de interés para el usuario; y en el caso de los cobros excesivos que no sean reconocidos por los consumidores, la dependencia federal analizará de manera particular cada situación, para detectar cualquier lectura errónea.

Después de conocer el programa de apoyo, el alcalde Carlo Mario Ortiz, dijo que el Ayuntamiento va a ayudar a los ciudadanos canalizando su situación, con el fin de que reciban el beneficio.

