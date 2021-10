Alcalde electo Miguel Ángel Angulo promete hacer acciones buenas y positivas por Angostura

Angostura, Sinaloa.- El haber salido triunfante en estas últimas elecciones representa uno de los mayores logros para el presidente electo del municipio de Angostura, Miguel Ángel Angulo Acosta y aseguró que dará hacer buenas acciones.

¿Cómo se siente de haber obtenido este logro?

Es un motivo de satisfacción desde luego por haber incursionado en el asunto de ser candidato, de haber hecho la campaña o de haber quedado electo por encima de los otros candidatos que participaron por los diferentes partidos, pero de ahí en adelante yo me siento igual que siempre, no por ese cargo que voy a ostentar voy a cambiar mi manera de ser, de pensar. Yo siempre seré para el pueblo, para los amigos el Profe Mayke.

¿Imagino ser el vencedor?

Desde luego que sí, desde el momento en el que entramos a la contienda entramos con la posibilidad porque estamos en la jugada y estamos dispuesto a todo, a perder o ganar y las intenciones eran ganar y trabajamos para ganar. Afortunadamente el electorado así lo decidió porque no es otra cosa.

¿Qué puede esperar Angostura de su gobierno?

Cosas diferentes, yo llego aquí con toda la intención de ver que cosas positivas hacer por el municipio ante las condiciones generales, de no ser así no tendría caso tanto trabajo que hicimos en la campaña. Si lo hicimos es porque queremos participar de manera muy seria, contundente y que el municipio mejore en todos los sentidos.

¿Qué necesita mejorarse en Angostura?

Yo creo que tendremos que empezar más fácil diciendo que es lo que tiene bien. Son muchas las cosas, tiene problemas de pavimentación, de drenaje, de basura, energía eléctrica eficiente en diferentes comunidades del municipio y aquí también suceden apagones en cuanto este núcleo. Son muchas las veces que tenemos que atacar y resolver.

¿Cuáles serán sus ejes centrales de su plan de trabajo?

Primeramente, debemos trabajar con seriedad, honradez, siguiendo los principios de Andrés Manuel López Obrador de la cuarta transformación, cero corrupción, no mentir, no robar, no traicionar. Creemos que si enfocamos nuestro trabajo con esa serie de situaciones en mente todo lo demás tiene que ir saliendo solo.

Leer más: Presidenta de Angostura inaugura diversas obras con una inversión de alrededor de 2 mdp

¿Qué proyectos habrá para beneficio del empleo, la educación y la salud?

En cuanto al empleo ya se tiene pláticas con el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, gobernador electo para efecto de darle impulso a los empleados de diferentes maneras.